Застройщик «Русский двор» мог использовать опасный материал при строительстве детсада

Как пишет vostokmedia.com, государство предоставило подрядчику 20 млн рублей субсидий из бюджета, а также земельный участок под здание без аукциона. Впоследствии общественники стали подозревать застройщика в использовании опасных материалов в строительстве детсада, в том числе применении пенополистирола, который, как считают специалисты, представляет угрозу при горении. Однако ООО «Русский двор» заявило о безопасности используемых технологий.

Гендиректор застройщика Николай Воронов объяснил заморозку строительства детского учреждения судебными тяжбами. По его словам, компания ведет юридические разбирательства с администрацией территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка». Предметом спора сторон стал земельный участок, который Воронов хочет использовать под строительство жилой недвижимости. Он заявил, что на средства от реализации этого проекта должно было завершиться строительство детсада.