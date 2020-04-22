Застройщик «Русский двор» мог использовать опасный материал при строительстве детсада
В Петропавловске-Камчатском застройщик ООО «Русский двор» прекратил строительство детского сада и выставил объект на продажу. Руководство объяснило этот шаг отсутствием средств на завершение проекта, однако известно, что компания получила от государства преференции на строительство социально значимого учреждения.
Как пишет vostokmedia.com, государство предоставило подрядчику 20 млн рублей субсидий из бюджета, а также земельный участок под здание без аукциона. Впоследствии общественники стали подозревать застройщика в использовании опасных материалов в строительстве детсада, в том числе применении пенополистирола, который, как считают специалисты, представляет угрозу при горении. Однако ООО «Русский двор» заявило о безопасности используемых технологий.
Гендиректор застройщика Николай Воронов объяснил заморозку строительства детского учреждения судебными тяжбами. По его словам, компания ведет юридические разбирательства с администрацией территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка». Предметом спора сторон стал земельный участок, который Воронов хочет использовать под строительство жилой недвижимости. Он заявил, что на средства от реализации этого проекта должно было завершиться строительство детсада.
Однако непонятно, почему застройщик ООО «Русский двор» приступает к новому дорогому инвестпроекту, не завершив строительство предыдущего социально значимого объекта, на который, видимо, не хватило денег. В любом случае, спор за новый земельный участок будет решаться в суде. Недавно к делу подключилась Генеральная прокуратура.