14-летняя школьница из Нижнего Тагила победила на международном конкурсе

Юная тагильчанка написала программу, анализирующую простые числа, которую в дальнейшем можно использовать в кибербезопасности. За нее Алена получила диплом третьей степени международного экономического конкурса «Дебют в науке» по направлению «Компьютерный гений», сообщает ИА «Все новости».
Сейчас девочка учится в 8 классе, а увлекаться информатикой начала всего пару лет назад.
Программа может анализировать простые числа, что в дальнейшем можно использовать для кодирования и декодирования информации в сфере кибербезопасности. Проект этот — больше для учебных, исследовательских целей, отметила учитель информатики Надежда Халтурина, которая занимается с девочкой углубленным изучением языка программирования С++.
Также школьницу отметили наградой «Звезда Евразии».
Напомним, тагильская школьница Лиза Свиридова приглашена участвовать в Водном форуме в Москве, который пройдет осенью 2021 года.