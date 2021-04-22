150 покрышек вывезли из леса в Нижнем Тагиле участники эко-субботника

Наступивший сезон субботников тагильские добровольцы под руководством представителей регионального общественного объединения Свердловской области «Чистый Урал» открыли с раздельного сбора мусора.
За несколько часов работы ребята собрали и погрузили в машину, чтобы отправить на переработку, около 150 использованных покрышек, а также несколько десятков камер.
Не прошли волонтеры мимо и другого накопившегося в лесу мусора — банок, пластика, стекла и прочего. Он также был рассортирован и по большей части отправится в итоге на переработку.
Череда субботников только началась. В свои ряды волонтеры приглашают всех желающих, сообщил TagilCity.ru руководитель движения Дмитрий Есин.
Напомним, весенние субботники будут проведены в Нижнем Тагиле в апреле и мае 2021 года. Постановление, регулирующее подобные мероприятия на протяжении всего года, опубликовано на сайте мэрии.