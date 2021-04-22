150 покрышек вывезли из леса в Нижнем Тагиле участники эко-субботника

150 покрышек вывезли из леса в Нижнем Тагиле участники эко-субботника
Сегодня, 10:57ОбществоФото: группа "Чистый Урал" во "Вконтакте"
Старые покрышки и несколько мешков стекла и пластика собрали и вывезли из леса тагильчане в рамках эко-субботника, который прошел в лесополосе недалеко от санатория «Ключики» в Нижнем Тагиле.

Наступивший сезон субботников тагильские добровольцы под руководством представителей регионального общественного объединения Свердловской области «Чистый Урал» открыли с раздельного сбора мусора.

За несколько часов работы ребята собрали и погрузили в машину, чтобы отправить на переработку, около 150 использованных покрышек, а также несколько десятков камер.

Не прошли волонтеры мимо и другого накопившегося в лесу мусора — банок, пластика, стекла и прочего. Он также был рассортирован и по большей части отправится в итоге на переработку.

Череда субботников только началась. В свои ряды волонтеры приглашают всех желающих, сообщил TagilCity.ru руководитель движения Дмитрий Есин.

Напомним, весенние субботники будут проведены в Нижнем Тагиле в апреле и мае 2021 года. Постановление, регулирующее подобные мероприятия на протяжении всего года, опубликовано на сайте мэрии.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
обществосубботникиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы