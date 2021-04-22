Эксперт: акции протеста провалились

Президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина заявляет, что россияне за несколько месяцев утратили доверие к оппозиционным лозунгам. По ее словам, митинги, состоявшиеся 21 апреля, прошли весьма скромно.

Tass.ru цитирует слова эксперта о том, что общество не готово к дестабилизации в социально-политическом плане. Число людей, которые поддержали призыв организаторов, не дотягивает до количества, которое анонсировали. Большое количество людей было лишь в крупных городах. Эксперт отметила, что такое несоответствие могло быть связано с тем, что информация о зарегистрированных людях базировалась на фейках. Кроме того, Гаман-Голутвина считает, что сведения о критическом состоянии Навального не соответствуют реальности, так как его посещали врачи, которые оказали помощь. Эксперт также отметила, что некорректно сравнивать акции, которые устраивали зимой, и митинг 21 апреля. “Зимой эти акции позиционировались фактически как первые значимые массовые акции после аналогичных событий летом 2019 года и тех, что имели место около 10 лет назад. Сегодня масштаб акций несопоставим”, - заявила эксперт. По словам Гаман-Голутвиной, зимой митингующими двигала усталость от ковидных ограничений. При этом был высокий уровень доверия к оппозиционным лозунгам. В настоящее время ситуация изменилась. Люди, по словам эксперта, разочарованы в риторике оппозиционеров, поэтому масштаб митингов несравним с январскими событиями.

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