«Герой нашего времени»: музей-кабинет Владислава Тетюхина открылся в Нижнем Тагиле

22 апреля на базе Уральского клинический лечебно-реабилитационного центра на Уральском проспекте, 55 в Нижнем Тагиле открылся Мемориальный кабинет Владиславу Тетюхину, основателю одноименного госпиталя в Нижнем Тагиле. Первых гостей встретил генеральный директор УКЛРЦ Алексей Щелкунов.
Это наша память о человеке, о времени, когда мы с ним работали и возможность сохранить воспоминания в наших сердцах. Музей позволит широкому кругу людей ознакомиться с фактами из жизни Владислава Тетюхина, его увлечениями и хобби, а также достижениями, рассказал Алексей Щелкунов.
Был отмечен непростой процесс открытия кабинета. Для этого не привлекались специалисты, основная работа велась родственниками. Идея открытия принадлежала сыновьям Илье и Дмитрию Тетюхиным, а также другим родственникам.
Российский ученый, предприниматель, филантроп, меценат, профессор и просто герой нашего времени, охарактеризовала покойного основателя руководитель группы по созданию музея, секретарь-референт геренального директора Полина Ермакова.
Расстановка композиций и оформление осуществлялось московским дизайнером. Изначально в помещении планировалась библиотека, но позднее было принято решение создать в нем музей.
Экспозиция разбита на две зоны. В первой был воспроизведен рабочий кабинет, а во второй расставлены витрины с экспонатами. На них представлены документы, фотоматериалы, которые в хронологическом порядке рассказывают о жизненном пути Владислава Тетюхина от помощника мастера до генерального директора титанового завода, а в дальнейшем, основателя госпиталя.
На витринах разложены подарки, рукописи, фотографии, и другие экспонаты. Их прислали из Москвы. Посылка весила более 150 килограмм.
Куртка, очки, телефон, чемодан, рукописи и документы, как мы надеемся, смогли наполнить кабинет духом Владислава Тетюхина, говорит Полина Ермакова.
Сын мецената Дмитрий Тетюхин отметил, что рад тому, как сохраняется память о его отце и выразил надежду, что музей будут посещать не только врачи и пациенты, но и другие жители Нижнего Тагила и Урала.
Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Всегда больше думал о других, чем о себе, что постоянно служило и служит мне примером. Музейная экспозиция была составлена с особой тщательностью и любовью. Даже я узнал новое о своем отце и своих предках, отметил Дмитрий.
По мнению сына, к тому, каким стал отец, привел ряд жизненных событий. Это институт стали и сплавов, факт, что Владислав мог сразу стать начальником, но решил пройти весь цикл с простого рабочего. Меценат никогда не был карьеристом, он занимался любимым делом и любил свою родину и Урал.
С ортопедическими проблемами Владислав Тетюхин столкнулся лично. Он активно занимался спортом и повредил себе колени. Именно тогда ему пришла идея все свои средства вложить в новое дело — открытие Уральского клинический лечебно-реабилитационного центра.
Руководитель группы по созданию музея уточнила у Дмитрия, не жалеет ли он, что расстался с памятными вещами в пользу музея, на что он ответил, что пусть их смотрит любой желающий вместо узкого семейного круга.
Из каждой командировки он приезжал и привозил какие-то программки из театров и выставок. Своим значком Ленинской премии он всегда пользовался только в целях попасть на очередной спектакль. Ордена вообще не надевал и не говорил о них. Мы, члены семьи, узнавали о них уже постфактум, рассказывает сын.
У Владислава Тетюхина три внучки. Старшая дочь сына Дмитрия — доктор наук, работает в компании Shell. Младшая дочь унаследовала привязанность к спорту, занималась лыжами, получила звание мастера спорта, а затем начала работу юристом. Третья внучка, дочь Ильи Тетюхина, отучилась на инженера и занимается производством медицинской техники, сложных интеллектуальных медицинских кроватей и другой медицинской мебели.
Меценат любил джазовые композиции. У него на телефоне стоял подобный рингтон, а музыка в этом стиле часто играла в автомобиле по дороге на работу. Владислав Тетюхин являлся частым гостем на джазовых концертах.
Каждое утро почетный гражданин Нижнего Тагила начинал с плитки шоколада. Это позволяло активизировать работу мозга. Часто коллеги слышали, как «шебуршит» очередная открытая упаковка с шоколадом. Неизменной оставалась и любовь ученого к кофе.
Первыми музей накануне открытия посетили коллеги. Полина Ермакова отметила, что встреча прошла очень тепло. Медики делились воспоминаниями. Кто-то задерживался надолго, фотографировал и молча придавался воспоминаниям.
В мемориале пока не планируется проведение экскурсий, но доступ для личного ознакомления будет предоставлен всем желающим. В настоящий момент организаторы работают над составлением графика. Какие-то вещи не поместились в экспозицию. Отмечается, что они могут в будущем меняться или добавляться.
Одной из традиций, которая осталась после Владислава Тетюхина, стал еженедельный просмотр фильмов.
Он очень любил кинематограф. Часто в нашем зале устраивали показ, на который могли придти и сотрудники и пациенты. Однако, в связи с пандемией показы были временно прекращены. В дальнейшем планируем устраивать для пациентов и медиков джазовые программы. Для этого пригласим музыкантов тагильской филармонии, рассказала Полина Ермакова.
Генеральный директор госпиталя рассказал, что делает крокодил среди экспозиции. Это был символический подарок, который берет свои корни с прозвища Эрнеста Резерфорда «крокодил», которым его наградили коллеги за неизменность принятых им решений.
Он решил его оставить, а значит подарок понравился. То, что не нравилось, Владислав Валентинович выбрасывал или убирал подальше, уточнил Алексей Щелкунов.
На рабочем столе у тагильского мецената всегда было много газет. По словам близких и коллег, он обрабатывал массу материала. Количество и сроки усваиваемых Владиславом Тетюхиным данных некоторые называли «нереальными».
Когда речь зашла о памятнике Владиславу Тетюхину, Алексей Щелкунов заявил, что его сделать планируют, но не в ближайшем будущем. Сначала будет обдумана идея, как лучше изобразить ученого, а потом пойду процедуры согласования, проектов и прочие мероприятия.
В госпитале во главу ставится комфорт пребывания пациента, в отличие от бюджетных больниц. Счастливый человек быстрее выздоравливает - таковой представляется политика медицинского учреждения, которая продолжается по начинаниям Владислава Тетюхина. Перед основателем стояла цель создать условия как в медицинских учреждениях Европы и в настоящий момент госпиталь двигается именно в этом направлении.