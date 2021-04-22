Коммунистам отказано в проведении митинга 1 мая в Нижнем Тагиле

Из-за действующего запрета на массовые мероприятия в период эпидемии коронавируса местному отделению КПРФ администрация Нижнего Тагила не дала разрешение на проведение митинга 1 мая. О этом сообщает ИА «Все новости».
Уведомление в мэрию руководитель отделения партии КПРФ в Нижнем Тагиле Михаил Бояркин подал 16 апреля. Заявлялось, что мероприятие продолжительностью два часа с участие 300 человек, будет проходить на Театральной площади.
При этом в администрации предложили коммунистам провести акцию позже — когда будут сняты действующие ограничения на проведение массовых мероприятий.
Также руководителю местного отделения КПРФ предупредили об ответственности за нарушение запрета на организацию митинга.
Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что дополнительные ограничения из-за коронавируса не планируются вводиться властями Свердловской области на Пасху, которая отмечается 2 мая.