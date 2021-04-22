Победителей конкурса рисунков «Сад памяти» пригласят всей семьей в июне в Брест

У этого проекта есть своя предыстория. Он задумывался в прошлом году и был приурочен к юбилею Великой Победы. Однако пандемия внесла свои коррективы, и конкурс стал невозможен. Тогда было решено перенести его в виртуальную плоскость, и вместо посадки деревьев было решено их рисовать. Таким образом в прошлом году появились около 40 тысяч рисунков и поделок с памятью #СадПамятиДома.