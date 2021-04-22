Победителей конкурса рисунков «Сад памяти» пригласят всей семьей в июне в Брест

Победителей конкурса рисунков «Сад памяти» пригласят всей семьей в июне в Брест
Сегодня, 16:24ОбществоФото: садпамяти2021.рф – официальный сайт международной акции «Сад памяти»
Туристическая поездка в Белоруссию для всей семьи станет подарком победителям конкурса рисунков «Сад памяти» от «Русской медной компании».

Авторы лучших рисунков проекта «Сад памяти» вместе с семьей поедут в Брест, чтобы принять участие в посадке деревьев, которая состоится в Бресте и станет финальной точкой конкурса. Об этом сообщили в оргкомитете конкурса.

У этого проекта есть своя предыстория. Он задумывался в прошлом году и был приурочен к юбилею Великой Победы. Однако пандемия внесла свои коррективы, и конкурс стал невозможен. Тогда было решено перенести его в виртуальную плоскость, и вместо посадки деревьев было решено их рисовать. Таким образом в прошлом году появились около 40 тысяч рисунков и поделок с памятью #СадПамятиДома.

В этом году, который также является юбилейным и посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны, все-таки появилась возможность провести акцию в реале и посадить настоящие деревья. Их должно быть посажено 27 миллионов – в память о каждой известной жертве Великой Отечественной войны, которая была родом из СССР. Помимо этого, юным волонтерам предложили принять участие в специальном конкурсе «Сад памяти глазами детей».

К проведению конкурса подключилась в качестве его генерального партнера «Русская медная компания» (АО «РМК»), предоставившая главный приз – семейную поездку в Брест.

Мы ценим заботу наших партнеров и не сомневаемся, что семейная поездка в Брест, посещение легендарной Брестской крепости в год 80-летия начала войны станут огромным событием в жизни победителей конкурса и их близких. Победитель сможет посадить свое дерево памяти у стен Брестской крепости,рассказали в оргкомитете международной акции.

Финальное мероприятие международной акции «Сад памяти» 2021 года состоится 22 июня у стен Брестской крепости. Напомним, об этом год назад была достигнута договоренность между президентами России и Белоруссии во время такой же акции, прошедшей под городом Ржевом, где были высажены деревья у мемориала Советскому солдату.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо опубликовать свой рисунок на карте садпамяти2021.рф и сделать перепосты фотографии своего рисунка, а также истории своей семьи в социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома. Работы принимаются до 1 июня.

Как уточнили в оргкомитете, каждый участник получает онлайн-сертификат с именем своего героя. Для детей этот результат будет особенно ценен.

Мы уверены, что конкурс детских рисунков приблизит нынешнее молодое поколение к истории той большой войны и позволит детям пообщаться с немногочисленными ветеранами боевых сражений и трудового фронта. Готовясь к конкурсу, семьи смогут вместе собраться за столом и вникнуть в семейную историю, вспомнить своих героев, их подвиги, историю страны в ту лихую годину,отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО «РМК» Анна Шабарова.

Кстати, воспитание патриотизма и развитие волонтёрства являются приоритетными направлениями социальной и кадровой политики «Русской медной компании», которая является не только генеральным партнёром акции «Сад памяти», но и присоединится к ней в регионах своего присутствия.

Первая такая акция пройдет 7 мая в Городском бору в Челябинске. Для участия в нём необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции садпамяти2021.рф.

Организаторы акции «Сад памяти»: общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология». Акцию также поддерживает Всероссийское общество охраны природы.

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