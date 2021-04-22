После жалоб на низкие зарплаты уральский интернат проверит Министерство соцполитики

Данное решение принято по итогу обращений в прокуратуру сотрудников психоневрологического интерната Каменска-Уральского.
Одной из претензий является снижение заработных плат без наличия причин. Сотрудниками к материалам дела были приложены зарплатные квитки. Сумма денежного вознаграждения в них отражена в размере не более 25 тысяч рублей, сообщает Е1.
В Министерстве сообщили, что средняя заработная плата за месяц у категории работников «врачи» Каменска-Уральского составляет за 2020 год 129 370 рублей, у санитаров — 52,8 тысячи рублей, у медсестер — 64,8 тысячи рублей.
За первый квартал 2021 года врачи получили ежемесячную выплату в размере 82,1 тысячи рублей, санитарки — 38,5 тысячи рублей, медсестры — 38,8 тысячи рублей.
Также работникам причитаются дополнительные федеральные выплаты, предусмотренные положением от 2020 года. Они производятся территориальным фондом обязательного медицинского страхования.
Сотрудники жалуются, что выходят на смены, находясь в учреждении по две недели, в связи с действующим периодом карантина.
С мая 2020 года работает горячая линия, где принимают звонки по вопросам оплаты труда. Но обращений от сотрудников Каменск-Уральского ПНИ не поступало, сообщили в Министерстве социальной политики.
По словам работников, в больнице наблюдается нехватка персонала. К примеру, санитарки вместо уволенной банщицы, моют больных. В одном из отделений нет дежурной ночной медсестры. Всего в отделениях находится 135 пациентов.
Также жалобы от сотрудников касались неоплаченных дополнительных работ и строгой системы штрафов за некачественно сделанную работу, по мнению начальства.
Напомним, 29 марта 2021 года машинисты «СПТ-НТ» в Нижнем Тагиле подали коллективную жалобу вице-президенту, руководителю Дивизиона «Урал», Денису Новоженову. Под письмом подписалось более 100 сотрудников.