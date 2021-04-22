Потерявшей пятерых детей семье в пожаре под Нижним Тагилом предоставлено жилье

Потерявшей пятерых детей семье в пожаре под Нижним Тагилом предоставлено жилье
Сегодня, 16:16ОбществоФото: TagilCity.ru
Семье, потерявшей пятерых детей в пожаре под Нижним Тагилом, будет предоставлено жилье.

Тамара Щербинина, потерявшая детей при пожаре, выписана из больницы. 23 апреля 2021 года запланирована ее встреча с главой Горноуральского городского округа, чтобы обсудить вопросы по предоставляемому муниципальному жилью, пишет «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

У двоих детей, находящихся на лечении в детской больнице N9 Екатеринбурга, наблюдается положительная динамика выздоровления, добавляет Игорь Мороков.

Напомним, 15 апреля 2021 года, при возгорании в частном доме в селе Бызово под Нижним Тагилом погибли пятеро детей и есть двое пострадавших. Губернатор Евгений Куйвашев обязал главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова предоставить жилье погорельцам.

Материалы по теме:
детипожаржильеквартиравозмещение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы