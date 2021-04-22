Потерявшей пятерых детей семье в пожаре под Нижним Тагилом предоставлено жилье

Тамара Щербинина, потерявшая детей при пожаре, выписана из больницы. 23 апреля 2021 года запланирована ее встреча с главой Горноуральского городского округа, чтобы обсудить вопросы по предоставляемому муниципальному жилью, пишет «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.