Потерявшей пятерых детей семье в пожаре под Нижним Тагилом предоставлено жилье

Тамара Щербинина, потерявшая детей при пожаре, выписана из больницы. 23 апреля 2021 года запланирована ее встреча с главой Горноуральского городского округа, чтобы обсудить вопросы по предоставляемому муниципальному жилью, пишет «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.
У двоих детей, находящихся на лечении в детской больнице N9 Екатеринбурга, наблюдается положительная динамика выздоровления, добавляет Игорь Мороков.
Напомним, 15 апреля 2021 года, при возгорании в частном доме в селе Бызово под Нижним Тагилом погибли пятеро детей и есть двое пострадавших. Губернатор Евгений Куйвашев обязал главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова предоставить жилье погорельцам.