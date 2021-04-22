Проголосовать за объекты благоустройства тагильчане смогут в торговых центрах города

Проголосовать за лучший объект благоустройства в 2022 году в Нижнем Тагиле жители смогут в пяти общественных местах, в том числе в торговых центрах города.

При этом, в голосовании тагильчанам будут помогать 43 волонтера, которые прошли специальное обучение. Они будут квалифицированно отвечать на вопросы о выставленных дизайн-проектах, работе платформы и условиях голосования. Волонтеры будут одеты в специальную форму, чтобы их было легко увидеть в торговых точках. У них будут планшеты, с помощью которых они помогут тагильчанам зарегистрироваться на платформе и проголосовать. Для этого нужен только номер телефона, привязанный к аккаунту на Госуслугах,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города. Там отметили, что если у человека нет такого аккаунта, то волонтеры помогут и с его получением. Один участник может оставить один голос, проголосовать могут тагильчане старше 14 лет. Кроме того, жители города могут выбрать объект благоустройства самостоятельно на единой всероссийской электронной платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 года. На выбор тагильчан будет представлено два дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей. Этот объект набрал наибольшее число голосов при выборе объектов благоустройства Нижнего Тагила в 2022 году. В Свердловской области уже с 1 марта в будние дни с 9.00 до 18.00 работает «горячая линия» по голосованию по объектам благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: 8 (343) 312-02-33. Также с 19 апреля по России заработал бесплатный номер «горячей линии», который будет доступен до окончания голосования: 8 (800) 600-20-13. Напомним, всего в Свердловской области во время голосования в местах массового нахождения людей (МФЦ, торговые центры, спортивные объекты и так далее) будут работать 1 152 волонтера, которые будут помогать жителям при регистрации на платформе и голосовании. Тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в 2022 году

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