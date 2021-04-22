Работникам «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле повысят зарплату

Работникам «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле повысят зарплату
Сегодня, 12:05ОбществоФото: пресс-служба «Уралвагонзавода»
Итоги выполнения мероприятий коллективного договора подвели на «Уралвагонзаводе» Нижнего Тагила и сообщили, что принято решение об индексации заработных плат сотрудникам.

2020-й год для предприятия был непростым, но знаковым, отметили в пресс-службе «Уралвагонзавода», подводя итоги ежегодной конференции по проверке выполнения коллективного договора. В мероприятии, состоявшемся в середине апреля, приняли участие не только гендиректор УВЗ Александр Потапов и свыше 400 делегатов от трудовых подразделений «Уралвагонзавода», но и глава города Владислав Пинаев.

В социальное развитие в 2020 году вложено 1,4 миллиарда рублей, из них в содержание объектов социальной сферы — 699,8 миллиона рублей, в социальную защиту — 771,2 миллиона рублей. Социальный пакет на одного работающего составил 4 121 рубль. В прошлом году, как и годами ранее, на «Уралвагонзаводе» была проведена индексация часовых тарифных ставок и окладов. В апреле 2021 года они также проиндексированы на 3,7%, а в июне по итогам первого полугодия будет рассмотрена возможность довести этот показатель до 4,9%, — рассказали на встрече руководители завода.

Кроме того, за хорошую работу в 2020 году заводчане ко Дню России получат вознаграждение за свой труд.

На предприятии также отметили, что в 2020 году на постоянную работу было принято 1154 человека. А самыми востребованными профессиями стали электросварщик, слесарь-ремонтник, оператор станков с ПУ. В обучение персонала УВЗ вложило порядка 25 миллионов рублей.

Также на «Уралвагонзаводе» работает программа по организации медицинской помощи работникам предприятия, благодаря которой в медцентре было проведено 28 тысяч медицинских осмотров, а диспансеризацию прошли почти 2 тысячи человек, вакцинопрофилактику по разным болезням получили более 10 тысяч заводчан.

Несмотря на приостановку деятельности санаторно-курортных подразделений, удалось организовать отдых и оздоровление трудящихся, членов их семей и ветеранов Уралвагонзавода. На эти цели было направлено 1,9 миллиона рублей. Оздоровлено 2 089 человек, в том числе 1 987 работников, 33 ребенка, 69 неработающих пенсионеров. Также проведено 58 социальных мероприятий с общей посещаемостью 29 585 участников, — рассказали в пресс-службе УВЗ.

На 2021 год у предприятия есть контракты по гражданской тематике, также продолжатся работы по расширению линейки инновационного подвижного состава, исполнение контрактов в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества. Предприятие планирует повысить конкурентоспособность, снизить себестоимости выпускаемой продукции и выйти на новые рынки. Социальные проекты останутся для Уралвагонзавода одним из ключевых направлений, отметили руководители «Уралвагонзавода».

Напомним, на встрече с работниками АО «НПК «Уралвагонзавод» в ДК имени Окунева глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о планах по благоустройству города и сообщил, что изменить схему движения трамваев, а также организовать круговой маршрут общественного транспорта планируется в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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