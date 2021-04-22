Работникам «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле повысят зарплату

В социальное развитие в 2020 году вложено 1,4 миллиарда рублей, из них в содержание объектов социальной сферы — 699,8 миллиона рублей, в социальную защиту — 771,2 миллиона рублей. Социальный пакет на одного работающего составил 4 121 рубль. В прошлом году, как и годами ранее, на «Уралвагонзаводе» была проведена индексация часовых тарифных ставок и окладов. В апреле 2021 года они также проиндексированы на 3,7%, а в июне по итогам первого полугодия будет рассмотрена возможность довести этот показатель до 4,9%, — рассказали на встрече руководители завода.