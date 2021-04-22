Руководство отрицает вечерний вызов скорой помощи на территорию школы № 20 в Тагиле

Руководство школы № 20 на улице Алтайская в Нижнем Тагиле, а также спортшколы № 2, которая находится на территории, отрицают факт вызова скорой помощи вечером 15 апреля. При этом автомобиль не мог выехать и стоял у закрытых ворот с включенными сиренами и мигалками в течение нескольких минут.

Вечером в здании школы никого не было, скорая помощь приезжала в спортшколу № 2, самбисты занимаются в здании бассейна на территории учебного заведения, рассказала редакции TagilCity.ru директор школы № 20 Марина Уткина. По словам школьного охранника, водитель скорой помощи постучал и попросил открыть ворота, хотя у спортшколы есть свой пульт. Мы по видеонаблюдению просмотрели все записи. В 20.17 с территории школы выехал белый автомобиль. Ворота открыли карточкой и не закрыли, вероятно для того, чтобы скорая помощь могла заехать. Она приехала в 20.56. В 21.09 выехал серый седан и водитель закрыл ворота также с карточки. Скорая подъехала к воротам в 21.11, в 21.16 они были открыты школьным охранником, пояснила директор редакции. Однако в спортшколе № 2 редакции сказали, что в спортивный зал скорая не вызывалась уже на протяжении длительного времени, никому помощь не требовалась. Последняя тренировка 15 апреля закончилась в 21.00. Ворота напрямую работают от образовательного учреждения, у нас есть карточки, которые нужно прикладывать, чтобы они открылись, пояснили в спортшколе. Там рассказали, что у тренерского состава есть два пульта на всех для открытия ворот. Журналист TagilCity.ru попытался выяснить, кто и по какому поводу вызывал медиков у главврача скорой помощи Нижнего Тагила Сергея Безбородова, однако он не ответил на звонки. Напомним, 15 апреля очевидец снял на видео, как карета скорой помощи с включенными сиренами и мигалками не могла выехать с территории школы № 20 на улице Алтайская в Нижнем Тагиле в течение семи минут из-за закрытых автоматических ворот. Из-за закрытых ворот скорая помощь не могла выехать из школы 7 минут в Нижнем Тагиле

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