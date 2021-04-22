Школьника избил родитель одноклассника в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завязалась драка между двумя школьниками, после которой вмешался отец одного из учеников и избил одноклассника своего сына. Инцидент произошел на территории школы №61.

Участниками потасовки стали ученики четвертого класса. Как сообщили очевидцы редакции TagilCity.ru, между школьниками возникла словесная перепалка, после чего ребенка повалил на землю второй школьник, между ними завязалась драка. Затем появился отец одного из учащихся школы № 61. Со слов очевидцев, он схватил второго участника драки за лицо, нанес несколько ударов по лицу, затем начал бить ногами в живот. Что произошло на месте событий и в каком состоянии находится Семен - ребенок, которого избил мужчина, рассказала тетя школьника. Юлия сообщила, что мама второго мальчика начала обвинять во всем Семена. Извинений потерпевшая сторона не получила. Из школы ребёнок выходил под руки бабушки и скорой помощи. Весь красный. Скорая увезла его на Кузнецкого. Врачи сказали, что у Семена ушиб мягких тканей в области живота и подозрение на сотрясение головного мозга. Наблюдаться обязательно у педиатра и невролога. На данный момент ребенок с бабушкой и мамой едут в полицию писать заявление с заключением от врачей,сообщила редакции TagilCity.ru тетя пострадавшего ребенка Юлия. В полиции Нижнего Тагила после заявления от родственников пострадавшего будет проведена проверка. Напомним, 17 апреля сообщалось, что 13-летнего жителя Нижнего Тагила избили на Вагонке за то, что он не дал посмотреть свой самокат, после чего пострадавшего забрали врачи скорой медицинской помощи. Не дал посмотреть свой самокат: 13-летнего мальчика избили на Вагонке в Нижнем Тагиле

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