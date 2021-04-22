СК начал проверку после публикации в СМИ об избиении школьника в Нижнем Тагиле

СК начал проверку после публикации в СМИ об избиении школьника в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После публикации материала TagilCity.ru об избиении взрослым мужчиной одноклассника своего сына в Нижнем Тагиле Следственным комитетом организовано проведение доследственной проверки, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По сообщению редакции проверку организовал следственный отдел по Дзержинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области. Теперь следствие выясняет все обстоятельства происшествия. Будут опрошены участники и очевидцы конфликта. На данный момент определяется степень тяжести вреда, который был причинен здоровью школьника. Также выясняются причины, которые поспособствовали инциденту.

Напомним, происшествие случилось на территории школы № 61 в Нижнем Тагиле. Участники конфликта — ученики четвертого класса. Свидетели рассказали TagilCity.ru, что между школьниками возникла словесная перепалка, после чего завязалась драка. Однако затем появился отец одного из учащихся. Со слов очевидцев, он схватил одного из подростков за лицо, нанес несколько ударов, затем начал бить ногами в живот.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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