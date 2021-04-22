СК начал проверку после публикации в СМИ об избиении школьника в Нижнем Тагиле

Напомним, происшествие случилось на территории школы № 61 в Нижнем Тагиле. Участники конфликта — ученики четвертого класса. Свидетели рассказали TagilCity.ru, что между школьниками возникла словесная перепалка, после чего завязалась драка. Однако затем появился отец одного из учащихся. Со слов очевидцев, он схватил одного из подростков за лицо, нанес несколько ударов, затем начал бить ногами в живот.