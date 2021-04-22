Смерть школьницы и избитый случайный прохожий. Итоги дня в Свердловской области

Смерть школьницы и избитый случайный прохожий. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 22 апреля.

Пьяная компания у входа в один из торговых центров Екатеринбурга избила прохожего. 22 апреля около 01.00 группа мужчин устроила драку. В какой-то момент один из участников отошел в сторону от драки. Когда мимо него проходила компания из троих молодых людей, он неожиданно ударил одного из них кулаком в лицо, а затем нанес удар в область головы. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

14-летняя школьница, пропавшая накануне в Алапаевске, была найдена мертвой. Информацию подтвердила мать несовершеннолетней и члены поискового отряда «Прорыв». Кроме того, поисками занималась полиция, куда обратилась родственница. По предварительной информации, девочка погибла. О причинах смерти не сообщается.

На конференции по проверке выполнения коллективного договора «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле сообщили о грядущем повышении заработных плат сотрудникам. Они уже были проиндексированы в апреле на 3,9%, а в июне планируется увеличить этот показатель до 4,9%. Также к празднику 12 июня заводчане получат премию за хорошую работу по итогам 2020 года. Кроме того, на мероприятии отчитались о 1,9 миллиарда рублей, который были направлены на отдых и оздоровление сотрудников.

119 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией было выявлено в Свердловской области с 21 по 22 апреля. В общей сложности в регионе зафиксировано 85 270 случаев COVID-19. Из больниц выписали за сутки 130 человек, общее число выздоровевших достигло 78 864 человек. 16 свердловчан скончались от инфекции за минувшие 24 часа. В общей сложности на Среднем Урале зарегистрировано 2 992 летальных случая.

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