Смерть школьницы и избитый случайный прохожий. Итоги дня в Свердловской области

На конференции по проверке выполнения коллективного договора «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле сообщили о грядущем повышении заработных плат сотрудникам. Они уже были проиндексированы в апреле на 3,9%, а в июне планируется увеличить этот показатель до 4,9%. Также к празднику 12 июня заводчане получат премию за хорошую работу по итогам 2020 года. Кроме того, на мероприятии отчитались о 1,9 миллиарда рублей, который были направлены на отдых и оздоровление сотрудников.