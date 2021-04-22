Сотрудникам детской больницы Нижнего Тагила вручены благодарственные письма ЗакСО

Сотрудникам детской больницы Нижнего Тагила вручены благодарственные письма ЗакСО
Сегодня, 15:31ОбществоФото: пресс-служба Детской городской больницы
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм сотрудникам детской больницы Нижнего Тагила вручил благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области.

В церемонии вручения наград, которая прошла 22 апреля, приняли участие депутаты ЗакСО Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, сообщили в пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила.

Благодарственные письма из рук почетных гостей приняли врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением стационара на улице Карла Либкнехта, 35 Ольга Казанцева. Операционная медицинская сестра операционного блока стационара на улице Кузнецкого, 10 Алена Рябухина и старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации стационара на улице Кузнецкого, 10 Ирина Дудина.

Профессионализм сотрудников и преданность своей работе заслуживают уважения,сказал главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов, поздравляя коллег с высокой отметкой профессиональной деятельности.

Напомним, в начале марта медсестра из Нижнего Тагила получила награду от Владимира Путина за борьбу с COVID-19.

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Нижний Тагил
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