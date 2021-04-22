Сотрудникам детской больницы Нижнего Тагила вручены благодарственные письма ЗакСО

В церемонии вручения наград, которая прошла 22 апреля, приняли участие депутаты ЗакСО Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, сообщили в пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила.
Благодарственные письма из рук почетных гостей приняли врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением стационара на улице Карла Либкнехта, 35 Ольга Казанцева. Операционная медицинская сестра операционного блока стационара на улице Кузнецкого, 10 Алена Рябухина и старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации стационара на улице Кузнецкого, 10 Ирина Дудина.
Профессионализм сотрудников и преданность своей работе заслуживают уважения,сказал главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов, поздравляя коллег с высокой отметкой профессиональной деятельности.
Напомним, в начале марта медсестра из Нижнего Тагила получила награду от Владимира Путина за борьбу с COVID-19.