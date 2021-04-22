Сотрудникам детской больницы Нижнего Тагила вручены благодарственные письма ЗакСО

Благодарственные письма из рук почетных гостей приняли врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением стационара на улице Карла Либкнехта, 35 Ольга Казанцева. Операционная медицинская сестра операционного блока стационара на улице Кузнецкого, 10 Алена Рябухина и старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации стационара на улице Кузнецкого, 10 Ирина Дудина.