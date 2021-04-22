Журналист издания Sabah (Турция) Берджан Тутар высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию как о «манифесте нового мира». Также он сравнил его с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в 2007 году.

Как полагает журналист, у Соединенных Штатов уже нет той мощи, которая была ранее, и государству не под силу дать ответ на российские военные ходы, поэтому США предпринимает попытки давления на РФ, используя кризис на Украине, пишет Gorod55. «Но Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сегодня является кошмаром для американского лидера Джо Байдена», — написал Тутар. По его мнению, недавнее послание Путина стало для Запада хорошим уроком. Также журналист отметил, что позиция российского лидера ему близка. Тутар уверен, что «этот выпад Путина в адрес бандитского Запада» является манифестом нового мира. А по уровню ультимативности послание российского главы такое же революционное, как и его вывод о крахе однополярного мира, который он озвучил в 2007 году на конференции в Мюнхене. Вчера, 21 апреля, Владимир Путин, зачитывая послание парламенту, упомянул недружественные акции ряда стран в отношении России и провел аналогию с шакалом Табаки, который крутится возле тигра Шерхана. Он дал обещание, что за любыми действиями, которые выступят угрозой для РФ, последует строгий и асимметричный ответ. При этом Путин добавил, что надеется, что никто не рискнет перейти красную черту. В 2007 году российский президент на Мюнхенской конференции заявил о проблеме игнорирования норм мирового права, а также скатывания к однополярному миру, который возглавят Соединенные Штаты. Помимо этого, он подверг критике деятельность ОБСЕ.

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