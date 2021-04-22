В период пандемии «Пятерочка» осталась в числе любимых брендов россиян

Торговая сеть «Пятёрочка» сохранила лидерство в рейтинге самых любимых брендов потребителей во время пандемии. Информация была получена в ходе соцопроса, проведенного BCG и «Ромиром», в котором участвовали 1500 москвичей.

Социологическое исследование под названием «С оптимизмом в будущее» длилось полгода. В нем участвовали жители столицы из различных демографических и социальных групп. Социологи изучали потребительское поведение, покупательную способность и отношение к различным брендам на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также исследователи задавали вопросы о предпочитаемых продуктах, уровне расходов и доходов, а также об опасениях, связанных с коронавирусом, пишет «Экспресс газета». Оказалось, что россияне по-прежнему отдают предпочтение «Пятерочке», популярному магазину у дома. Отмечается, что торговая сеть много сделала для безопасности сотрудников и покупателей в период пандемии. Прежде всего, руководство компании обеспечило работников средствами индивидуальной защиты. Также были выделены бесплатные антисептики и маски для покупателей. Кроме этого, все магазины были оборудованы специальными рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Наконец, для тех, кто был вынужден соблюдать самоизоляцию, организовали доставку товаров на дом. Гендиректор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров заявил, что все это делается для повышения доверия покупателей. При этом он подчеркнул, что принятые меры носили комплексный характер, что позволило минимизировать риски для гостей магазинов. «Мы развиваем сервис экспресс-доставки продуктов из магазина на дом, а также систему „Экспресс-скан“, которая позволяет самостоятельно совершать покупки с помощью мобильного приложения, минуя кассы. Я рад, что все эти усилия ценят наши гости и вновь называют нас своим любимым брендом», — рассказал Гончаров. В «Пятерочке» отметили, что важным критерием для покупателей являются низкие цены торговой сети.

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