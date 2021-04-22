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Выплаты и пособия для льготников будут проиндексированы в Нижнем Тагиле

Единовременные выплаты и пособия будут индексироваться для некоторых льготных категорий граждан в Нижнем Тагиле. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы. Изменения вносятся в отдельные нормативно-правовые акты.

На данный момент в Нижнем Тагиле является актуальным ряд решений, которые определяют размеры социальных выплат из местного бюджета. Социальная поддержка граждан, индексация социальных пособий, обязательное социальное страхование гарантируется в соответствии с федеральными законами и поправками в Конституцию РФ, сообщает «Тагильский рабочий».

В думе Нижнего Тагила предложен, после чего единогласно принят проект решения, предлагающий каждый год индексировать выплаты и ежемесячные пособия определенным категориям граждан:

  • инвалиды первой и второй группы, которые находятся на программном гемодиализе;
  • члены семей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк»;
  • граждане, воспитывающие детей-инвалидов;
  • граждане, которые имеют звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» и их вдовы (вдовцы);
  • неработающие пенсионеры муниципальной бюджетной сферы и государственных учреждений здравоохранения в связи с празднованием Дня пожилых людей;
  • определенные категории граждан России в связи с празднованием Дня Победы;
  • граждане, удостоенные звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил»;
  • пенсионеры, которые имеют статус персонального пенсионера и получавшие ранее персональную пенсию;
  • граждане, воспитывающие детей с патологией зрения на период обучения в школе-интернате.

Напомним, с 1 февраля в России на 4,9% вырос размер единовременной денежной выплаты и детских пособий.

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