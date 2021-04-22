Выплаты и пособия для льготников будут проиндексированы в Нижнем Тагиле

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На данный момент в Нижнем Тагиле является актуальным ряд решений, которые определяют размеры социальных выплат из местного бюджета. Социальная поддержка граждан, индексация социальных пособий, обязательное социальное страхование гарантируется в соответствии с федеральными законами и поправками в Конституцию РФ, сообщает «Тагильский рабочий».
В думе Нижнего Тагила предложен, после чего единогласно принят проект решения, предлагающий каждый год индексировать выплаты и ежемесячные пособия определенным категориям граждан:
Напомним, с 1 февраля в России на 4,9% вырос размер единовременной денежной выплаты и детских пособий.