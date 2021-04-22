Высокая пожарная опасность прогнозируется в выходные в Свердловской области

Местами на юге Свердловской области с 23 по 25 апреля ожидается высокая пожарная опасность. По региональной шкале четвертый класс горимости. Об этом свидетельствует сообщение ФГБУ «Уральское УГМС».

Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха и опасные дымы являются фактором неблагоприятного метеорологического явления, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила. Мероприятия, которые необходимо выполнить с целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций: обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами, противопожарными разрывами вокруг коллективных садов и населенных пунктов;

обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов, а также подъездов к ним;

запретить сжигать сухую растительность на территориях, которые прилегают к лесным массивам;

осуществлять мероприятия по очистке территорий в полосе отвода автомобильных и железнодорожных дорог;

уточнить порядок взаимодействия между заинтересованными ведомствами по тушению лесных и торфяных пожаров;

привести в готовность резервную пожарную технику и средства связи;

проверить оснащение территорий первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

в местах въезда в лес организовать контрольно-пропускные пункты, а также ограничить въезд транспортных и посещение гражданами лесной зоны;

продолжать контроль воздушных линий электропередач, распределительных устройств, головных трансформаторных подстанций, находящихся в лесных массивах;

организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах;

провести занятия по обучению действиям по тушению пожара и эвакуации из зоны ЧС;

обеспечить координацию действий организаций при проведении мероприятий по борьбе с лесными пожарами и привлечение для тушения лесных пожаров населения, рабочих и служащих;

совместно с руководителями предприятий по добыче торфа подтопить неиспользуемые торфополя. Напомним, за 19 апреля сухая трава и мусор одиннадцать раз загорелись в разных районах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Количество пожаров растет в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода. Причинами инцидентов становятся сжигание сухой травы, брошенный окурок, а также не потушенный полностью костер. Возгорания происходят из-за травы и мусора, которые появляются после схода снега. Девять раз за сутки сухая трава и мусор загорелись на территории Нижнего Тагила

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