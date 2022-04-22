17-летняя девушка была высажена из автобуса по дороге в Екатеринбург

17-летняя девушка была высажена из автобуса по дороге в Екатеринбург
17-летняя девушка была высажена из автобуса по дороге в Екатеринбург
Сегодня, 14:48ОбществоФото: 1МI
Водитель автобуса №130, ехавшего по маршруту «Верхняя Сысерть — Екатеринбург», заставил покинуть автобус 17-летнюю девушку, которая не смогла оплатить проезд.

Девушка ехала в Екатеринбург на учебу в колледж. Ее банковская карта при оплате проезда не сработала, а наличные деньги пассажирка с собой не взяла. Тогда водитель автобуса ее оставил на трассе перед съездом на Октябрьский поселок. Мать девушки приехала на машине за дочерью, сообщил ЕАН отец девушки.

Отец написал жалобу в полицию, но сотрудники местного отделения не отреагировали на обращение, и мужчина сам нашел водителя. На его вопрос, почему он высадил подростка, он сказал, что девушка не оплатила поездку, а также поинтересовался, почему нельзя высаживать.

По словам предкома по транспорту и организации дорожного движения Игоря Ощепкова, водители и кондукторы автобусов и других общественных транспортов не могут выгонять пассажиров, даже если свою поездку они не оплатили, тем более нельзя выгонять детей и людей пожилого возраста.

Напомним, в Нижем Тагиле трамваи будут анонсировать нормы поведения в общественном транспорте и правила проезда.

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