17-летняя девушка была высажена из автобуса по дороге в Екатеринбург

Отец написал жалобу в полицию, но сотрудники местного отделения не отреагировали на обращение, и мужчина сам нашел водителя. На его вопрос, почему он высадил подростка, он сказал, что девушка не оплатила поездку, а также поинтересовался, почему нельзя высаживать.