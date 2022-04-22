Новый препарат от ковида в России получил регистрационное удостоверение

Хотя говорят о спаде в заболеваемости коронавирусом, медики прогнозируют, что он никуда уже не уйдет из нашей жизни. В связи с этим появилась необходимость в создании новых, эффективных препаратов с уникальными свойствами. Таких, как «Скайвира», разработанный специалистами ГК «Промомед».

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, в течение всего одних суток 20 апреля на Земле выявили 505 тысяч человек, заразившихся коронавирусом. И 6200 случаев закончилось летальным исходом. По данным, озвученным директором по новым продуктам ГК «Промомед» Кирой Заславской, для наиболее распространенного штамма стелс-омикрон характерны симптомы, почти аналогичные обычной ОРВИ. Но осложнения, вызванные постковидным синдромом, очень опасны. А будущие пандемии могут нести еще большую угрозу для человека. Сегодня прогнозируют уже возникновение дельтакрона и иных штаммов вируса. «Все это диктует необходимость наличия в арсенале врачей широкого спектра препаратов этиотропной терапии», — поясняет Заславская. И препарат с такими свойствами появился. Ими обладает «Скайвира», разработанный для амбулаторного лечения пациентов. Он призван вести атаку на абсолютно другие мишени, которые считаются специфичными для COVID-19. По данным фармацевтов, препарат обладает способностью одинаково эффективно противодействовать любым штаммам коронавируса. В том числе речь не только об уже известных, но и о тех, которые могут возникнуть в будущем. По данным, озвученным главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава РФ, заместителем руководителя ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Владимиром Чулановым, проведенные клинические исследования позволили доказать, что новый препарат может оказывать на коронавирус воздействие выраженного противовирусного характера. Одновременно снижается риск перехода заболевания в более тяжелые формы. А выздоровление человека происходит быстрее. Механизм, направленно действующий на вирусную протеазу, помогает успешно бороться с заболеванием. И положительный результат не будет зависеть от того, с каким именно штаммом SARS-CoV-2 идет борьба. Сегодня препарат «Скайвира», разработанный сотрудниками компании «Промомед», может назначаться в качестве противодействующего коронавирусу в амбулаторных условиях. При этом может лечиться как легкая, так и среднетяжелая форма заболевания у взрослых. Препарат Скайвира составлен из двух действующих веществ. В нем вместе «работают» и поддерживают друг друга нирматрелвир и ритонавир. Таким образом, полностью заблокированным оказывается процесс размножения вируса в клетке. Дозировка препарата при лечении взрослых следующая: суточная доза должна включать в себя 600 мг нирматрелвира и 200 мг ритонавира (по одной таблетке два раза в день). Курс лечения длиной в пять дней, если его назначил лечащий врач, должен быть начат как можно раньше. Лучше, если сразу после постановки «коронавирусного» диагноза. Или в течение пяти дней после появления самых первых симптомов заболевания.

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