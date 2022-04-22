Сбер сообщил об открытии «Школы 21» в Сургуте

Сбербанк в лице председателя правления Германа Грефа и правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в лице губернатора Натальи Комаровой заключили соглашение. В нем сказано о развитии стратегического партнерства в сфере IT и подготовки кадров. Также оно предполагает открытие «Школы 21» в Сургуте.

Согласно соглашению обе стороны будут готовить высококвалифицированных специалистов в IT-сфере в ХМАО. В планах открыть «Школу 21», организовать обмен самыми лучшими практиками в области обучения программистов и провести мероприятия по развитию стратегического партнерства. Об этом информирует muksun.fm. По мнению Германа Грефа, успешный проект «Школа 21» за все три года существования доказал свою эффективность. Он дал новые рабочие места и внес весомый вклад в развитие государства. Все выпускники обладают высоким уровнем квалификации и работоспособностью. Все это благодаря уникальной методике преподавания. Здесь обучаются старшеклассники и люди в возрасте. ХМАО является нефтяным регионом. И, как правило, у нефтегазовых компаний предъявляется особенный спрос на новых цифровых специалистов. «Сбер уже давно работает с ХМАО, и сотрудничество в области подготовки IT-специалистов является логичным продолжением их партнерства», — напомнил Греф. При этом Комарова сказала, что опыт и успех Сбера нацелили ХМАО двигаться и дальше в этом направлении. Необходимо продолжать работать по тем же принципам, заложенным в «Школе 21». Она выразила благодарность Сбербанку за возможность пользоваться своим брендом, так как это будет иметь особое значение для людей, которые получают новые знания и возможности. Она считает, что проект будет эффективным и ХМАО готов создать все условия для его реализации.

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