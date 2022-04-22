Школьники и студенты Свердловской области станут исполнять гимн РФ с 1 мая

Также в Министерстве образования Свердловской области пояснили, что слушать гимн рекомендовано в начале каждой учебной недели. Организовывать специальные сборы учащихся для этого не нужно, гимн можно слушать и в классах. А поднимать флаг следует лишь во время торжественных мероприятий.