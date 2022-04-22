Школьники и студенты Свердловской области станут исполнять гимн РФ с 1 мая

Школьники и студенты Свердловской области станут исполнять гимн РФ с 1 мая
Школьники и студенты Свердловской области станут исполнять гимн РФ с 1 мая
Сегодня, 17:48ОбществоФото: 1МI
В школах и колледжах Свердловской области станут включать гимн России до начала занятий и поднимать флаг.

В учебные заведения региональным Минобром было разослано письмо с информацией об исполнении гимна и поднятии флага, сообщает ЕАН.

Также в Министерстве образования Свердловской области пояснили, что слушать гимн рекомендовано в начале каждой учебной недели. Организовывать специальные сборы учащихся для этого не нужно, гимн можно слушать и в классах. А поднимать флаг следует лишь во время торжественных мероприятий.

Напомним, недавно стало известно, что в российских школах гимн будет исполняться с первого сентября 2022 года, а историю школьники будут изучать не с пятого класса, а с первого.

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