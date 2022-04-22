Школьники и студенты Свердловской области станут исполнять гимн РФ с 1 мая

В учебные заведения региональным Минобром было разослано письмо с информацией об исполнении гимна и поднятии флага, сообщает ЕАН.
Также в Министерстве образования Свердловской области пояснили, что слушать гимн рекомендовано в начале каждой учебной недели. Организовывать специальные сборы учащихся для этого не нужно, гимн можно слушать и в классах. А поднимать флаг следует лишь во время торжественных мероприятий.
Напомним, недавно стало известно, что в российских школах гимн будет исполняться с первого сентября 2022 года, а историю школьники будут изучать не с пятого класса, а с первого.