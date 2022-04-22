Свердловские депутаты взбунтовались против «кандидата от губернатора»

Свердловские депутаты объявили бунт против «кандидата от губернатора». Речь идет о выборах главы Белоярского округа, сообщает Е1.
Самый медийный кандидат — Григорий Андреевич Вихарев, парламентарий гордумы Екатеринбурга, сын экс-вице-спикера Совфеда.
В настоящий момент мужчину разыскивает Интерпол. Его подозревают в мошеннических действиях. В девяностые он был другом популярного рейдера Павла Федулева, а также с рядом криминальных авторитетов.
Сам Григорий Вихарев высказался, что он неравнодушен по отношению к имеющейся неразберихи в управлении. Поэтому он хочет навести там порядок. Поэтому и стал кандидатом.
Представитель главы региона в комиссии Вадим Дубичев рассказал порталу E1.RU, что он не давил на мнение парламентариев. Во время первого конкурса комиссия проголосовала за двух человек: Вихарева и Полуяхтова.
Также по словам мужчины, 19 апреля комиссия собиралась на первом собрании и не завершила его. Дата новой встречи пока не объявлена.