Свердловские депутаты взбунтовались против «кандидата от губернатора»

Свердловские депутаты взбунтовались против «кандидата от губернатора»
Свердловские депутаты взбунтовались против «кандидата от губернатора»
Сегодня, 11:33ОбществоФото: pixabay.com
На выборах главы Белоярского округа взбунтовались парламентарии из-за кандидата Григория Вихарева.

Свердловские депутаты объявили бунт против «кандидата от губернатора». Речь идет о выборах главы Белоярского округа, сообщает Е1.

Самый медийный кандидат — Григорий Андреевич Вихарев, парламентарий гордумы Екатеринбурга, сын экс-вице-спикера Совфеда.

В настоящий момент мужчину разыскивает Интерпол. Его подозревают в мошеннических действиях. В девяностые он был другом популярного рейдера Павла Федулева, а также с рядом криминальных авторитетов.

Сам Григорий Вихарев высказался, что он неравнодушен по отношению к имеющейся неразберихи в управлении. Поэтому он хочет навести там порядок. Поэтому и стал кандидатом.

Представитель главы региона в комиссии Вадим Дубичев рассказал порталу E1.RU, что он не давил на мнение парламентариев. Во время первого конкурса комиссия проголосовала за двух человек: Вихарева и Полуяхтова.

Также по словам мужчины, 19 апреля комиссия собиралась на первом собрании и не завершила его. Дата новой встречи пока не объявлена.

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