Тагильские льготники больше не будут получать информационные листы в бумажном виде

Тагильские льготники больше не будут получать информационные листы в бумажном виде
Тагильские льготники больше не будут получать информационные листы в бумажном виде
Сегодня, 12:21ОбществоФото: TagilCity.ru
Получателям льгот по квартплате в Нижнем Тагиле со следующего месяца бумажные информационные листы приходить не будут. Тагильчанам предлагают предоставить для информирования электронную почту или приходить лично.

Нововведения в порядке получения жителями Нижнего Тагила извещений о начисленных за квартплату льготах вступят в силу с мая 2022 года. Об этом редакции TagilCity.ru сообщил читатель. Согласно полученному тагильчанином документу, со следующего месяца льготники не будут получать извещения на бумаге.

В связи со сложившейся ситуацией, предоставлять информационные извещения на бумажном носителе в дальнейшем не представляется возможным. Для сохранения возможности получения информации о начислении компенсации необходимо предоставить электронный адрес ваш, либо ваших родственников на e-mail, говорится в документе.

Фото:tagilcity.ru

Автором текста является МКУ «Служба правовых отношений». Ниже в документе указаны номера телефонов, по которым можно получить консультацию. Редакция TagilCity.ru связалась с отделением на Вагонке. Специалист на том конце провода подтвердил подлинность документа и информации, указанной в нем. На вопрос о невозможности получения льготниками информации на электронную почту, в МКУ рекомендовали приходить лично.

У кого нет возможности электронной почтой воспользоваться, надо приходить с паспортом на пункт, и там скажут сумму льгот,пояснил специалист службы.

Адрес консультационных пунктов находится на лицевой стороне информационного извещения.

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