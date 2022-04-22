В Челябинске 79-летней переселенке из Украины выдали 2,5 тысячи пенсии

Переехавшей в Челябинск украинке заплатили 2,5 тысячи рублей пенсии. Позже выяснилось, что это произошло по техническим причинам и ей отдали оставшиеся средства.

В Челябинске 79-летней переселенке из Украины выдали пенсию, которая ограничилась 2,5 тысячами рублей. В ПФР уже дали объяснения произошедшему, сообщает Е1. Несколько лет назад пенсионерка Надежда Ивановна переехала из украинского Николаева в российский Челябинск, в начале апреля получила 2,5 тысячи рублей пенсии – это в пять раз меньше, чем те пенсионные средства, что она получала до переезда (порядка 12.5 тысяч рублей). Надежда Ивановна получила гражданство России в 2017 году, с тех же пор у нее в Челябинске имеется прописка. Женщина вместе с сыном поехала в Пенсионный фонд разбираться в чем дело, но внятного ответа им не дали ни в этот день, ни через неделю. По словам сына пенсионерки, у женщины начались проблемы с давлением из-за этой ситуации. Ведь нужно на что-то покупать еду и лекарства. А некоторые из лекарств стоят около 1500 рублей. Плюс большая коммунальная плата за квартиру. А еще по словам сына Надежды Ивановны, они два года пытаются добиться начисления выплат ко Дню пожилого человека. В Управлении выплаты пенсий и социальных выплат ОПФР по Челябинской области рассказали изданию 74.RU, что женщина получает страховую пенсию. Деньги ей приносят на домой ежемесячно 6 числа. В апреле ей выплатили средства пенсии за период с 1 по 6 число. Это произошло из-за технологического ограничения срока выплаты из-за вида на жительство. Начиная с 7-го числа были внесены данные о паспорте гражданина РФ. Документ уже переслали в отдел, с которого отправляют пенсионные средства. А про выплату ко Дню пожилого человека отметили, что соответствующую справку передали в Министерство социальных отношений осенью 2021-го года. Что означают «технологические ограничения» в ведомстве не уточнили. Зато пенсионерке принесли оставшуюся часть пенсии.

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