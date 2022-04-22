В тагильских зоомагазинах не хватает кормов, а житель Вагонки порезал собаку

В зоомагазинах Нижнего Тагила наблюдается дефицит кормов, житель Вагонки подрезал своего щенка, а бумажные информационные листки больше не будут приходить льготникам. Об этих и других событиях читайте в подборке TagilCity.ru.

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