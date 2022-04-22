Вложения в газификацию Приангарья повысят на 1 млрд рублей

По словам Игоря Кобзева, программу развития газоснабжения и газификации области до 2025 года подписали в сентябре прошлого года. Изначально в нее входил только Жигаловский район. В ходе актуализации к ней также подключены Киренский район, Братск и Усть-Кут, сообщает irkutskmedia.ru. “Мы с Виталием Анатольевичем обсудили параметры газификации домовладений, теплоисточников, объектов экономики на этих территориях, предложили компании пересмотреть параметры и увеличить количество котельных и домовладений в рамках программы примерно в два раза”, – сообщил губернатор Приангарья.