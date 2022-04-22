Вложения в газификацию Приангарья повысят на 1 млрд рублей

В соответствии с проектной работой инвестиции в газификацию в области увеличатся на 22 млрд руб., что на 1 млрд больше по сравнению с действующей редакцией.
По словам Игоря Кобзева, программу развития газоснабжения и газификации области до 2025 года подписали в сентябре прошлого года. Изначально в нее входил только Жигаловский район. В ходе актуализации к ней также подключены Киренский район, Братск и Усть-Кут, сообщает irkutskmedia.ru. “Мы с Виталием Анатольевичем обсудили параметры газификации домовладений, теплоисточников, объектов экономики на этих территориях, предложили компании пересмотреть параметры и увеличить количество котельных и домовладений в рамках программы примерно в два раза”, – сообщил губернатор Приангарья.
В рамках встречи с генеральным директором ООО “Газпром межрегионгаз” Сергеем Густовым стороны поговорили о выведении мероприятий по газификации Братска за рамки программы.
В данный момент существует несколько вариантов проектных решений. Ход реализации проектов, включая инвестиционные, в Иркутской области обсудили в ходе встречи с Олегом Аксютиным, заместителем председателя правления ПАО “Газпром”.
Важно, добавил Кобзев, что и руководство области, и “Газпром” нашли взаимопонимание и одинаково заинтересованы в реализации совместных планов в интересах людей, проживающих в северных районах Иркутской области. Это касается и дофинансирования инвестиционной программы “Газпрома”, сказал он.