Жительница Екатеринбурга подала на стоматологическую клинику из-за того, что после установления металлокерамической коронки у неё началось трение зубов. Чкаловский райсуд вынес постановление выплатить женщине 710 300 рублей при условии, что она вернёт клинике коронку зуба и зубной протез.

Устанавливая коронку зуба, специалисты не учли особенности прикуса пациентки, из-за чего у неё начались проблемы с зубами, приносящие ей неприятные ощущения, рассказали Ура.ру в пресс-службе Чкаловского суда. В ответ на обращение екатеринбурженки стоматология подала исковое заявление о взыскании необоснованного обогащения с помощью коронки и мостовидного протеза зубов. Кроме того, лечебное учреждение просило взыскать с женщины проценты за использование коронки и протеза с января 2021 года до фактического их возврата. Суд вынес решение частично возместить ущерб стоматологии: пациентка должна отдать в течение года протезы. Рассмотрев жалобу свердловчанки, суд постановил клинике компенсировать стоимость услуг, неустойку, моральный ущерб, расходы на специалиста, а также оплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. В общей сложности женщине должны возместить 710 300 рублей. Владислав Пинаев увеличивает влияние на политическом поле Нижнего Тагила

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