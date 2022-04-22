Женщина отсудила более 700 тысяч рублей у стоматологии в Екатеринбурге

Устанавливая коронку зуба, специалисты не учли особенности прикуса пациентки, из-за чего у неё начались проблемы с зубами, приносящие ей неприятные ощущения, рассказали Ура.ру в пресс-службе Чкаловского суда.
В ответ на обращение екатеринбурженки стоматология подала исковое заявление о взыскании необоснованного обогащения с помощью коронки и мостовидного протеза зубов. Кроме того, лечебное учреждение просило взыскать с женщины проценты за использование коронки и протеза с января 2021 года до фактического их возврата.
Суд вынес решение частично возместить ущерб стоматологии: пациентка должна отдать в течение года протезы. Рассмотрев жалобу свердловчанки, суд постановил клинике компенсировать стоимость услуг, неустойку, моральный ущерб, расходы на специалиста, а также оплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. В общей сложности женщине должны возместить 710 300 рублей.