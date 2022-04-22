Жители Нижнего Тагила вышли на субботник на Черноисточниском шоссе

Жители Нижнего Тагила вышли на субботник на Черноисточниском шоссе
Жители Нижнего Тагила вышли на субботник на Черноисточниском шоссе
Сегодня, 17:48ОбществоФото: pixabay.com
Вышедшим на субботник жителям Нижнего Тагила рассказали, как выбрать наилучший проект по благоустройству территории.

Жители Гальянки вышли на субботник на Черноисточниском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Речь идет о пешеходной зоне, расположенной вдоль домов №№ 15, 15а, 15б, 17 и 19 на Черноисточниском шоссе. Общественники собрали 275 мешков мусора, подрезали деревья и кустарники, очистили от грязи и пыли фасады и вывески.

Раньше данную территорию убирали сотрудники магазинов, расположенных по близости и силами управляющей организации. На этот раз субботник стал поводом к голосованию тагильчан за проект благоустройства, который проходит на сайте 66.gorodsreda.ru.

В процессе уборки волонтеры рассказали пришедшим о том, как планирует преобразоваться пешеходная зона. И что каждый из них может повлиять на результат голосования.

Отдать свой голос можно в срок до 30 мая. На ремонт объекта, который выберут сами жители, потратят деньги нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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