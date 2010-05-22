Такси на свадьбу

Вот почему транспортное обслуживание свадеб – самый ответственный момент на любой свадьбе. Конечно, можно попросить всех друзей с машинами привозить и увозить гостей, но не обидятся ли они на вас, что вместо торжества должны были исполнять обязанности извозчиков. Лучше обратитесь к профессиональной компании, которая занимается обслуживанием свадеб – тогда все ваши гости будут довольны, и торжество пройдет на высшем уровне.