Такси на свадьбу
Свадьба – незабываемое событие, которое сопряжено с многочисленными хлопотами и разъездами.
Вот почему транспортное обслуживание свадеб – самый ответственный момент на любой свадьбе. Конечно, можно попросить всех друзей с машинами привозить и увозить гостей, но не обидятся ли они на вас, что вместо торжества должны были исполнять обязанности извозчиков. Лучше обратитесь к профессиональной компании, которая занимается обслуживанием свадеб – тогда все ваши гости будут довольны, и торжество пройдет на высшем уровне.
Такси «Апрель» - профессионалы в своем деле. Опираясь на наш опыт в организации пассажирских перевозок, мы собрали в свой парк исключительно надежные, современные и комфортабельные машины Mercedes, BMW, Sang Yong, Mazda 6, Honda, LEXUS.
бизнескласса (2 часа)
500руб./час
Заказавтомобиля бизнес класса
(6часов)
500руб./час (первые 2 часа),
далеекаждый час 450 руб.
Длительный,многодневный прокат
Подоговоренности
Производится набор автомобилей определенных марок: mersedes, bmw, lexus. Toyota land cruiser, белого и черного цвета
Такси «Апрель». Ждем Ваших звонков по телефонам 46-96-26,46 -77 -20,8 950 63 88 140
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