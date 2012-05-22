BMW стал самым дорогим из автомобильных брендов

Однако природные катастрофы прошлого года негативно сказались на стоимости бренда Toyota. В десятку самых дорогих автомобильных марок вошли: BMW - 24,6 млрд долларов Toyota - 21,8 млрд долларов Mercedes-Benz - 16,1 млрд долларов Honda - 12,7 млрд долларов Nissan - 9,9 млрд долларов Volkswagen - 8,5 млрд долларов Ford - 7,0 млрд долларов Audi - 4,7 млрд долларов Hyundai - 3,6 млрд долларов Lexus - 3,4 млрд долларов