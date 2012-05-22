«Эти дети воспитываются за колючей проволокой по вине своих матерей» - сотрудники Дома ребенка Нижнетагильской ИК №6 (ФОТО)

Дом ребенка при исправительной колонии №6, которая дислоцируется в Нижний Тагил, известен далеко за пределами города металлургов и машиностроителей. К слову сказать, колония отлична не только тем, что в ней содержатся женщины и имеется Дом ребенка, но и тем, что это самое большое в России исправительное учреждение, где отбывают наказание женщины.

Дом ребёнка был построен здесь в 1944 году – практически сразу после того, как в Тагиллаге НКВД СССР появилась первая осуждённая. В разные годы в приюте содержалось разное количество детишек, но в последнее десятилетие, как говорит руководство ГУФСИН России по Свердловской области, здесь случился настоящий бэби-бум. В итоге сегодня в Доме ребёнка проживает более ста воспитанников.

Здесь часто бывают представители общественных организаций, руководители Свердловской области и шефы из Нижнего Тагила, часты поездки в учреждения и журналистов из печатных и электронных СМИ.

На особом внимании Дом ребенка и у руководства ГУФСИН. Наверное, нет ни одной поездки у начальника ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Сергея Вячеславовича Худорожкова вНижний Тагил, чтобы он не заехал в ИК-6, не заглянул в Дом ребенка, не пообщался с персоналом.

В феврале 2011 года в Доме ребенка был открыт реконструированный корпус, где созданы прекрасные условия для жизни и полноценного развития малышей. Современный пищеблок с молочной кухней, где готовят молочные смеси и кефир, который предлагают попробовать всем гостям. Новая и удобная мебель, везде хороший ремонт, приятные цвета обоев, всегда свежее белье, подобранные в тон занавески.

При Доме ребенка действует хорошая игровая площадка, где все – детские качели, песочницы и другие атрибуты - позволяет говорить о том, что даже в условиях колонии малыши живут в мире детства. К слову, многое из оснащения произведено на предприятиях УИС Среднего Урала. Но это еще далеко не все, что нужно малышам. За плановыми и внеплановыми посещениями Дома ребенка никогда не стоит забывать о работе небольшого коллектива этого учреждения.

Нигде не видела такого по-матерински сердечного отношения персонала Дома ребенка к детишкам, такого огромного количества цветов. Каждое утро сюда приходят сотрудники, для которых Дом ребенка стал не просто местом работы, работы за зарплату призналась снимавшая в прошлом году документальный фильм «Анатомия любви» его режиссер Наталья Кадырова.

«Воспитать ребенка сообразительным и добрым…»

Дом ребенка, по сути своей, - место невеселое. А в местах лишения свободы – вдвойне. Своеобразный уголок детства. Детства за колючей проволокой, ставшего таковым по вине своих матерей. В тоже время это место, помогающее многим женщинам любого возраста не очерстветь душой, глядя на чужих детей, думать и понимать своих говорит капитан внутренней службы начальник Дома ребенка Татьяна Жукова.

Татьяна Алексеевна знает, о чем говорит, ведь она пришла в ИК-6 еще в 1983 году, начинала медицинской сестрой, пройдя путь до врача-педиатра Дома ребенка, став его руководителем три года назад.

Благодаря совместной работе руководства ГУФСИН, ИК-6, Дома ребенка удалось добиться того, что жизнь многих детей осужденных женщин бывает лучше, чем у их сверстников по ту сторону забора. Дети осужденных женщин с рождения до трехлетнего возраста, как в обычных ясляхи детских садиках, поделены по группам. Всего сегодня их девять, они сформированы по возрасту. Есть также отделение для детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

Первая группа предназначена для детей с рождения до четырех месяцев, вторая – для детей от четырех до восьми месяцев, третья и четвертая для детей от восьми месяцев до года, пятая группа - от года до полутора лет, шестая группа - от полутора лет до двух. Седьмая группа является разновозрастной, в нее входят дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных женщин. Восьмая группа предназначена для детей до двух с половиной лет. Девятая группа для детей от двух с половиной до трех – четырех лет.

По словам Татьяны Жуковой, с малышами работают опытные сотрудники: врачи, медицинские сестры, воспитатели, музыкальный работник. Они делают все, что бы ребятишки всесторонне развивались и росли здоровыми. Все дети, которые здесь находятся, ничем не обделены. Все, что нужно детям, здесь есть. Вся мебель для детей, все кроватки, постельное белье сделано силами осужденных областного ГУФСИН.

Способности и характер человека не предопределены от рождения, а большей частьюформируются в определенный период его жизни. Ключ к развитию умственных способностей ребенка – это его личный опыт познания в первые три года жизни.

Известно, что ранее развитие часто сводят к тому, чтобы научить ребенка читать и писать как можно раньше. Но гораздо важнее развивать умение рассуждать, оценивать, воспринимать. Для этого нет специальных программ, и только то, как ведет себя персонал, что они делают и чувствуют, как разговаривают с малышом, может сформировать его личность. Так, ребенок, воспитанный неразговорчивыми, угрюмыми людьми, будет всегда не в духе, а воспитанный небрежными людьми, будет точно небрежным.

Малыши, которыерастут в Доме ребенка, постоянно окружены детьми, благодаря этому стимулируетсяразвитие каждого. У наших деток есть такая возможность. В период раннего развитияребенка происходит формирование способностей, характера человека. Талантливый ли будет ребенок, появятся ли у него творческие способности, вырастет ли гармоничной личностью - это зависит от воспитания и образования, которое ребенок получит в раннем детстве.

Поэтому мы стараемся учитывать волю ребенка, уважать его «я». Детский мозг имеет способность впитывать информацию в больших количествах, но при этом особое предпочтение отдается той, которая интересна ребенку. Наша общая задача – развить интерес ребенка к получению новых знаний, который в дальнейшем превратится в пытливость и гибкость ума взрослого человека, -- рассказывает Татьяна Жукова.

Она уверена, что цель возглавляемого ей коллектива - не сделать из ребенка гения, а дать ему такую заботу, чтобы он имел пытливый ум, здоровое тело, сделать ребенка сообразительным и добрым.

Каждый месяц – кукольное представление

Игра, общение, учение, труд – вот ступени, являющиеся основными для развития ребенка, находящегося в Доме ребенка. Игра исполняет роль доброй, умной наставницы – труженицы. Во многом краски мира, звуки мира, его формы познаются ребенком через игрушку – игру. На игровой площадке Дома ребенка организован активный отдых детей. На качелях, горках, гимнастических снарядах, в лабиринтах дети двигаются, играют не только друг с другом, но и с мамами, приходящими к ним.

Игровые комнаты для детей (в возрасте от года до двух) оборудованы мячами, развивающим «строительным материалом» (кубиками, ведрами, совочками), движущимися машинками, пирамидами с кольцами, детишки учатся различать форму, величину, цвет предметов. Здесь малыши пытаются на «своем» языке общаться друг с другом.

Комнаты для старших детишек – от двух до трех летоборудованы игрушками для проведения сюжетных игр: разнообразными пирамидами, складными игрушками и движущимися машинками, игрушечными наборами для строительства, игрушечной мебелью, куклами, зверюшками. Детишки играют в ролевые игры, например «больница», «парикмахерская». Много времени малыши старшей группы проводят в музыкальном зале.

В программе занятий: разучивание хороводных песен, обучение народному музыкальному творчеству, индивидуальному пению, а также хореография. Детишки с удовольствием ходят на занятия. Также с ними проводятся праздничные утренники, устраивают просмотр мультфильмов.

Да, дети осужденных женщин в Доме ребенка по понятным причинам лишены выезда за пределы учреждения. Но и в этом случае в ИК-6 нашли выход из положения. Например, в Доме ребенка стало доброй традицией два раза в месяц показывать кукольные представления. При этом всех персонажей кукольной сказки осужденные женщины всех отрядов изготавливают своими руками.

Согласитесь - ни с чем несравнимое удовольствие видеть отклик ребенка: первую улыбку, жест, несмелое движение в такт музыке… представления получаются веселыми, такие мероприятия несут положительную эмоциональную окраску. Первыми эти чувства испытывают сотрудники Дома ребенка. Кто же они?

Сладкая пилюля под названием «доброта, нежность, любовь»

Они отдают себя целиком и полностью своей работе, которую всегда считали, считают и будут считать самой любимой на свете. Она, подчас незаметна для человека постороннего. Ее, вот так сразу не потрогаешь руками, не обнаружишь самым зорким взглядом. Люди – главный золотой фонд Дома ребенка. Без них – никуда.

Старший воспитатель Дома ребенка Галина Бутакова уже 25 лет работает в Доме ребенка (а в колонии уже более 43 лет). Совместно с врачами она проводит диагностику нервно-психического развития детей раннего возраста; активность и творческое начало позволяют ей организовать проведение интересных мероприятий, используя различные формы: медико-педагогические совещания, беседы, консультации и многое другое.

Еженедельно проводит занятия с мамами, знакомит их с особенностями раннего возраста малышей, обучает навыкам умственного, физического, нравственного развития детей, дает советы и консультации по практической педагогике. После теоретических занятий мамы с удовольствием занимаются детьми. Под руководством педагога проводится так же консультация – практикум по пальчиковой гимнастике детей. Подобные мероприятия с большим интересом и желанием посещают осужденные.

Воспитатель Людмила Пунтус вот уже 40 лет воспитывает детей, из них 26 посвятила работе с самыми маленькими детишками Дома ребенка. Грамотный специалист, она владеет методиками воспитания и развития детей, прекрасно знает возрастные и индивидуальные особенности своих ребятишек.

Ее коллега, воспитатель Валентина Огнева имеет 36 летпедагогического стажа (26 лет - в Доме ребенка). Малышей тянет к Валентине Анатольевне, в том числе и потому, что она умеет внести изюминку, заинтересовать детей. Любое занятие, кормление, умывание, просто укладывание спать, переодевание – она может превратить в настоящую игру!

Медицинская сестра Галина Боброва отвечает за ВИЧ-инфицированных детей. Она всегда в любое время должна оказать своевременную медицинскую помощь ребенку, проконтролировать его состояние здоровья в течение всего дня, провести ряд занятий. Работая в сложной разновозрастнойгруппе, к каждому ребенку найдет свой подход: одному песенку споет, другому стишок расскажет, кого – то на руки возьмет, нежно обнимет. Добро всегда вознаграждается – малыши тянутся к ней очень и всегда с нетерпением ее ждут!

Врач-педиатр Светлана Каргополова за три десятка лет работы в учреждении зарекомендовала себя как отличный диагност,специалист, который много сил и терпения, профессионального внимания уделяет профилактике и лечению заболеваний малышей. Малыши очень любят своего Доктора Айболита, у которого всегда найдется сладкая пилюля под названием: доброта, нежность и любовь. Все осужденные мамы получают необходимую информацию о состоянии здоровья своего малыша и рекомендации по его развитию.

Теплые и ласковые руки врача-педиатра Нины Васильевой знают и любят все груднички. Многолетний стаж работы, отличные знания, профессионализм и навыки подняли на ноги немало детей. Не считаясь с личным временем и большой нагрузкой, Нина Дмитриевна всегда найдет возможность многократно осмотреть больного малыша, постоянно держит под неусыпным контролем не только состояние здоровья ребятишек, но и их развитие, питание и уход за ними.