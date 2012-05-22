Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Эти дети воспитываются за колючей проволокой по вине своих матерей» - сотрудники Дома ребенка Нижнетагильской ИК №6 (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Эти дети воспитываются за колючей проволокой по вине своих матерей» - сотрудники Дома ребенка Нижнетагильской ИК №6 (ФОТО)

22 мая 2012, 15:31ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?