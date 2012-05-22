ГИБДД хочет реформировать систему постановки автомобилей на учет

В законопроекте предусмотрено только два повода для снятия с учета транспортного средства: для утилизации и вывоза за пределы РФ. Все остальное считается изменением регистрационных данных. При этом даже при изменении регистрационных данных у автовладельца останется право сохранить за собой регистрационные знаки - это будет прописано в соответствующем постановлении правительства. Главное нововведение для автомобилистов заключается в том, что поставить машину на учет можно будет в любом подразделении ГИБДД, независимо от места регистрации автовладельца. Предполагается, что Госавтоинспекция будет лишь присваивать номера автовладельцу. Также в законопроекте предлагается убрать обязательное указание кода региона. Отмена кода значительно увеличит емкость знака. Одно из предложений - это выпустить знаки следующего вида: ММ0000ММ. В таком сочетании букв и цифр скрыто более 100 миллионов комбинаций, сообщает РГ. Кроме того, в законопроекте предусматривается возможность выбора номера. При этом порядок присвоения регистрационных знаков и их изготовления, согласно законопроектудолжно определить правительство. Один из вариантов решения проблемы присвоения понравившихся номеров - аукцион. Но как их проводить - пока нет даже предложений. Минэкономразвития выступило с предложением провести общественные слушания на эту тему.