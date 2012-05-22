Hennessey рассекретила суперкар Venom GT
22 мая 2012, 07:45ОбществоРОман БОТов
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Hennessey опубликовал новое промо-видео Venom GT Spyder, который недавно был доставлен заказчику - фронтмену группы Aerosmith Стивену Тайлеру. Купе среднемоторной компоновки оснащено 6,2-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, способным развивать 1200 л.с.
и 1564 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией. Такая силовая установка позволяет суперкару весом 1220 кг разгоняться с нуля до 100 км/ч за 2,5 секунды, а с нуля до 322 км/ч - за 15,3 секунды. Всего будет выпущено пять таких автомобилей. Hennessey предлагает Venom GT в двух вариантах кузова: купе по цене от 950 000 долларов и кабриолет стоимостью 1 100 000 долларов.
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