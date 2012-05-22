Hennessey рассекретила суперкар Venom GT

и 1564 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией. Такая силовая установка позволяет суперкару весом 1220 кг разгоняться с нуля до 100 км/ч за 2,5 секунды, а с нуля до 322 км/ч - за 15,3 секунды. Всего будет выпущено пять таких автомобилей. Hennessey предлагает Venom GT в двух вариантах кузова: купе по цене от 950 000 долларов и кабриолет стоимостью 1 100 000 долларов.