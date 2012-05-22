Новый Volkswagen Touran появится через два года
Новое поколение популярного компактвэна Volkswagen Touran немецкий концерн может вывести на рынок уже в 2014 году. Компактвэн станет еще одной моделью вслед за Audi A3 и Volkswagen Golf, построенной с использованием новейшей модульной архитектуры концерна VW. Новейшая архитектура концерна Volkswagen, известная под кодовым обозначением MQB, позволит за счет своей гибкости выпустить несколько вариантов компактвэна.
Как сообщает издание Auto Motor und Sport, вполне вероятно появление и версии с удлиненной колесной базой, но стандартный вариант Touran вряд ли претерпит серьезные изменения габаритов. Скорее всего, размеры компактвэна со сменой поколений не поменяются, но стилистика экстерьера станет более спортивной и динамичной. Кроме того, благодаря новой платформе Touran несколько похудеет: потеря веса может составить до 100 кг. Расширение возможностей трансформации салона будет доступно благодаря использованию фирменной системы Easy Fold. Моторную гамму составят, по сведениям издания, в основном модернизированные экономичные двигатели. В частности, благодаря системе деактивации части цилиндров аппетит популярного 140-сильного мотора 1,4TSI может уменьшиться еще на 0,4 л на 100 км. Появления нового поколения Volkswagen Touran стоит ожидать не ранее 2014 года.