Новый Volkswagen Touran появится через два года

Как сообщает издание Auto Motor und Sport, вполне вероятно появление и версии с удлиненной колесной базой, но стандартный вариант Touran вряд ли претерпит серьезные изменения габаритов. Скорее всего, размеры компактвэна со сменой поколений не поменяются, но стилистика экстерьера станет более спортивной и динамичной. Кроме того, благодаря новой платформе Touran несколько похудеет: потеря веса может составить до 100 кг. Расширение возможностей трансформации салона будет доступно благодаря использованию фирменной системы Easy Fold. Моторную гамму составят, по сведениям издания, в основном модернизированные экономичные двигатели. В частности, благодаря системе деактивации части цилиндров аппетит популярного 140-сильного мотора 1,4TSI может уменьшиться еще на 0,4 л на 100 км. Появления нового поколения Volkswagen Touran стоит ожидать не ранее 2014 года.