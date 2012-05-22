О новом похолодании на Среднем Урале предупреждают синоптики
22 мая 2012, 17:23ОбществоВалерия Лошкарева
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О новом похолодании предупреждают синоптики. Последние несколько дней в Нижнем Тагиле было по-летнему тепло.
Метеорологи отмечают, что в дневные часы в Свердловской области воздух прогревался до 23-30°, ночью до 17°. Такая температура, по данным синоптиков Свердловского Гидрометцентра, на 10° выше нормы этих дней. Условия для высокой пожарной опасности сложились на крайнем востоке Свердловской области, где во второй декаде мая совсем не было дождей.
Так называемый метеорологический показатель горимости почти две недели удерживается на чрезвычайно высоком уровне и в ряде районов центра и юга Челябинской области. Из-за прохождения арктического фронта с дождями, ожидаемого 23 мая, пожарная опасность снизится. 24-25 мая может похолодать до ночных заморозков, температура днем во второй половине недели 8-13°.
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