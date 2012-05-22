О новом похолодании на Среднем Урале предупреждают синоптики

Метеорологи отмечают, что в дневные часы в Свердловской области воздух прогревался до 23-30°, ночью до 17°. Такая температура, по данным синоптиков Свердловского Гидрометцентра, на 10° выше нормы этих дней. Условия для высокой пожарной опасности сложились на крайнем востоке Свердловской области, где во второй декаде мая совсем не было дождей.