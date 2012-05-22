Семейство Volkswagen Jetta может пополниться кроссовером

Его следующее поколение будет построено, как ожидается, на базе модульной архитектуры MQB, что позволит концерну превратить универсал в некое подобие кроссовера. Похожая трансформация произошла сравнительно недавно с универсалом Passat Variant, который стал кроссовером Alltrack. Агентство Automotive News со ссылкой на высокопоставленные источники в компании утверждает, что в VW считают перспективы нового кроссовера вполне удовлетворительными. На упомянутом североамериканском рынке он мог бы побороться за покупателя с кроссоверами марки Subaru, в частности, универсалом повышенной проходимости Outback. Предположительно, в США кроссовер получит имя Jetta Alltrack и опциональный полный привод, а в Европе его могут предлагать как Golf Alltrack. Выпускать новинку в случае принятия положительного решения будут на заводе концерна в Мексике, где производится седан Jetta нынешнего поколения. Там же выделят место на конвейере и для четырехдверного купе Jetta, которое также должно появиться в ближайшее время.