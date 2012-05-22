Стартовал конкурс «Тагил: три века и дальше…» - успеваем участвовать!

Конкурс носит название «Тагил: три века и дальше...» и продлится до 10 июня2012 года. Главная цель состоит в создании специального юбилейного календаря.Кроме того у людей появится реальная возможность во всеуслышание и «всеувидение»поведать о том, какой же он, Тагил, чем город памятен и дорог.