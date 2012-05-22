Стартовал конкурс «Тагил: три века и дальше…» - успеваем участвовать!
У нашего города впереди юбилей, 290 лет со дня основания. За почти три столетия накопилась масса историй, сменился не один десяток поколений, а сам город заметно возмужал. Этой дате решили посветить необычный литературный конкурс издательско-полиграфическая группа «Робин Гуд» совместно с Центральной городской библиотекой.
Конкурс носит название «Тагил: три века и дальше...» и продлится до 10 июня2012 года. Главная цель состоит в создании специального юбилейного календаря.Кроме того у людей появится реальная возможность во всеуслышание и «всеувидение»поведать о том, какой же он, Тагил, чем город памятен и дорог.
От участников ждут авторских литературных произведений, стиль и жанр можновыбрать самому. Важно соблюсти некоторые формальные условия. Прежде всего, впроизведении должен быть упомянут Нижний Тагил, текст должен быть представлен ввиде приложения в формате Word, 12-м кеглем. Объем не должен превышать 4-хпечатных страниц, а количество знаков - 12000, включая пробелы. Свои работыорганизаторы просят высылать на электронку robingood-nt@mail.ru,либо по почте на адрес г. Н. Тагил, ул. Газетная, 81.
Ко Дню города намечен выпуск издания, куда как развойдут работы участников.
© TagilCity.ru