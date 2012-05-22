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Студентам и школьникам, собирающимся летом найти подработку, необходимо получить СНИЛС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студентам и школьникам, собирающимся летом найти подработку, необходимо получить СНИЛС

22 мая 2012, 10:55Общество
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