Студентам и школьникам, собирающимся летом найти подработку, необходимо получить СНИЛС
22 мая 2012, 10:55Общество
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Молодые люди должны зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и получить страховое свидетельство – зеленую пластиковую карточку, рассказывают в Управлении Пенсионного фонда Нижнего Тагила.
Очень важно вовремя оформить документ, ведь он как единый идентификатор с 2005 года используется в медицинских учреждениях и страховых фондах. В перспективе его планируют использовать также и в качестве основы электронной карты.
Для того, чтобы получить СНИЛС, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, предъявить паспорт и заполнить анкету.
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