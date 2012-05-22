UAZ Patriot и UAZ Pickup получили обновленный интерьер

Теперь во все автомобили семейства Patriot устанавливаются новая приборная панель, поверхность которой выполнена из мягкого пластика, и новое четырехспицевое рулевое колесо германского производителя Takata-Petri AG. «Более эргономичная компоновка в новом дизайне интерьера позволила разместить больше новых функций, – добавляется в сообщении. – Количество деталей новой приборной панели снизилось на 30% по сравнению с предыдущей версией, что позволило добиться снижения уровня шума в салоне при движении автомобиля». При этом приборы остались на прежнем месте, хотя их комбинация и «приобрела современную форму». Кроме того, автомобили получили 2DIN магнитолу с USB-разъемом, функцию громкой связи, с помощью которой можно принимать звонки и общаться по телефону не отвлекаясь от управления автомобилем, воздуховоды измененной конструкции, а также новую цветовую гамму отделки интерьера, в которой использованы два цвета (основной цвет – черный графит, а для таких отдельных элементов, как стойки, потолок и сиденья, использован бежевый цвет). При этом сиденья выполнены в комбинированной цветовой гамме из современных материалов и с новым дизайном обивки в виде саблевидных вставок. Также рестайлинговые автомобили оснащены встроенной системой отопления и кондиционирования производства Sanden. «Новый пульт климатической установки управляет электрическими приводами заслонок системы вентиляции и отопления в отличие от предыдущей версии с механическими приводами (тросиками)», – отмечается в пресс-релизе. Помимо обновления интерьера произошло и пополнение комплектаций. Основные изменения произошли в базовой версии автомобиля Classic – теперь в ней доступны такие опции, как магнитола, зеркала с электроприводом и подогревом, атермальные стекла и электрические стеклоподъемники на передних дверях.