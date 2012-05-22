«В дела Пионерии верю я!..» - в Нижнем Тагиле отметили «красный» праздник

Страна Советов перестала существовать в начале 90-х, и подбурное отрицание всего, что было некогда важно, народ решил обвинить пионерию вовсех смертных грехах. Сегодня, к счастью, пионеров вспоминают как активных,трудолюбивых и честных людей. Прямое доказательство тому - собравшиеся напразднике.

Это люди самых разных возрастов, объединенные общим прошлым.Они знают, что такое «пионерский костер», как правильно собирать металлолом имакулатуру, что такое «Зарница», и как поют настоящие пионеры. Кстати, средипесен были исполнены знаменитые «Орленок», «Картошка», «Взвейтесь кострамисиние ночи», «Песня о первом пионерском отряде» и другие.

На празднике звучали речевки, стихи и веселые шутки, которые пионеры передавалииз поколения в поколение. Атмосфера была душевная и даже немного волшебная.Каждый будто перенесся в ту, советскую эпоху, где по дворам бегали мальчики идевочки, гордо называющие себя пионерами.

Фото с сайта tagillib.ru