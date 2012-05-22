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«В дела Пионерии верю я!..» - в Нижнем Тагиле отметили «красный» праздник
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«В дела Пионерии верю я!..» - в Нижнем Тагиле отметили «красный» праздник

22 мая 2012, 14:17Общество
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