Жители Нижнего Тагила жалуются на недавно поставленные высокие бордюры в местах пешеходных переходов

На проспекте Мира же начали укладывать первый слой асфальта. Укладка второго слоя станет завершительным этапом работ, говорит Никита Чапурин. Работы проводятся основательно, согласно техническим требованиям.

Продолжается ремонт Октябрьского проспекта на ГГМ и Вагоностроителей на Вагонке. Тагильчане выразили свое недовольство установкой высоких бордюров на только что сделанном участке Октябрьского проспекта. Пожилым людям трудно перебираться через них, а перетаскивать коляски для молодых мам через эти громадины является сущим мучением.

Подрядчик среагировал на претензии граждан и уверил ОД «Тагил без ям», передавшим чаяния тагильчан, что ко времени сдачи объекта высота бордюров будет в норме. Строители поменяют высокие конструкции на более низкие, подходящие для мест движения пешеходов.