Для чего необходимо регистрировать товарный знак?

Узнаваемый символ сразу определяет уровень качества предлагаемых услуг или продукции. Многие клиенты готовы отдать больше денег за именитый бренд, нежели приобретать дешевые аналоги сомнительного состава. Именно поэтому регистрация товарного знака www.s-tm.ru необходима, как гарантия вашего предложения.

Кроме того, этот способ также эффективен в рекламных целях компании. Размещается фирменная отметка, как правило, на самой продукции или на упаковке. Информация о фирме, составе и другие важные данные выгодно отличат вас среди конкурентов.

Важные этапы процесса регистрации

Желаемый результат всей процедуры — оформление свидетельства, которое дает законное право на применение и распространение персональной отметки. Для начала важно четко определить направление будущего товарного знака и перспективу расширения деятельности. Оформить документ могут только юридические лица или ИП.

Эксперты бюро «ЮрПатент» отмечают, что процесс получения свидетельства в среднем занимает 12-15 месяцев. Но также есть ускоренный вариант, однако в этом случае требуется оплата дополнительного процента. Помните, что только эксперты в области юриспруденции знают, как правильно провести процедуру, чтобы результат получился положительным. Также в бюро оказывают услуги по защите прав собственности.

Для оформления фирменного знака в бюро «ЮрПатент» необходим пакет документов, а именно:

После сдачи всего пакета эксперты проверяют его на правильность оформления. От этого зависит, примутся ли за выполнение услуги специалисты или же откажут. О результатах сообщают, как правило, в течение 30 дней с момента сдачи документов.