Финал детского конкурса «Звездочки Евраза 2014» в Нижнем Тагиле: уже в воскресенье!

Это мероприятие соберет на одной сцене 172 участников из Нижнего Тагила и Качканара. Со своими концертными номерами – хореографией, вокалом, инструментальной музыкой и фристайлом – уже выступили участники мероприятия. Всего было 32 номера, особым гостем проекта стала группа «Гулливеры».

Многие знают, что в интернете большинство сайтов не предназначены для детей. Но им наверняка хочется читать полезную информацию, например о победах сверстников на конкурсах. Чтобы не волноваться за ребенка нужно открыть ему доступ к детскому порталу nasha-masha.com, где размещаются только самые интересные и полезные новости и материалы, и ничего лишнего. А взрослый контент пусть остается на взрослых сайтах - там ему самое место.