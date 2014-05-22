Финал детского конкурса «Звездочки Евраза 2014» в Нижнем Тагиле: уже в воскресенье!
В воскресенье, 25 мая в 14:00 часов во Дворце культуры Евраз НТМК состоится финал чудесного детского творческого конкурса «Звездочки Евраза 2014».
Это мероприятие соберет на одной сцене 172 участников из Нижнего Тагила и Качканара. Со своими концертными номерами – хореографией, вокалом, инструментальной музыкой и фристайлом – уже выступили участники мероприятия. Всего было 32 номера, особым гостем проекта стала группа «Гулливеры».
Помимо этого 25 мая свою работу начнет выставка работа, поступивших на третий корпоративный конкурс «Радуга талантов».
Вот и список ребята-финалистов корпоративного конкурса «Звездочки Евраза-2014»:
Хореография:
- Танцевальная композиция «Дирижеры» от МАДОУ «Радость» детский сад №157 (Евраз НТМК)
- Кадриль Московская и Индийский танец от коллектива «Мусагет» (Евраз НТМК)
- Сокровища детства от ансамбля Victory Dance (Евраз НТМК)
- «Магия танца», венский вальс на музыку из м/ф «Анастасия» - Бельков Захар, Горшунова Елизавета (Евраз НТМК)
- «Бахор», узбекский танец - Ладыгина Настя (Евраз КГОК)
- «Квитка-душа», народный стилизованный украинский танец от студия «Эврика» (Евраз КГОК)
- Прогулка в стиле джаз от коллектива эстрадного танца «Конфетти» (Евраз КГОК)
- Дыхание севера от студия «Эврика» (Евраз КГОК)
- Морячка - д/сад «Дружба» (Евраз КГОК)
Вокал:
- Сапожки русские - Трифонова Екатерина (Евраз НТМК)
- В ожидании сказки - Детская образцовая студия «Кольцо Фро» (Евраз НТМК, ЕвразХолдинг/Никомед)
- Жанна Д`арк - Лазарева Мария (Евраз КГОК)
- Радуга дождя - Насибулина Анастасия (Евраз КГОК)
- Звезда - Кондюрина Юлия (Евраз КГОК)
- ЕГЭ - Вокальный ансамбль «Планета детства» (средняя группа) (Евраз КГОК)
- Робот Бронислав - Бобров Михаил (Евраз КГОК)
- Калинушка (народный вокал) - Власова Александра и хореографическая группа (Евраз КГОК)
Инструментальная музыка:
- Рыцарский турнир (фортепиано) - Патрушев Андрей (Евраз НТМК)
- Галоп (фортепьянный дуэт) Виеру - Татьяна, Мартьянов Сергей (Евраз НТМК)
- Когда тебя рядом нет (гитара) - Екатерина Шириновская МАДОУ «Радость»
- Музыка из телефильма «Театр» (синтезатор и флейты) - Бойкова Ольга, Бойков Андрей и Бойков Павел (Евраз НТМК)
- «Размышление» Ж. Маснэ (скрипка) - Блинова Валерия (Евраз КГОК)
- На параде - Попов Дмитрий (Евраз КГОК)
- Мексиканская песня «Красивое небо» - Дук Алина, Шмелева Екатерина и Чикунова Валерия (Евраз КГОК)
Фристайл:
- Слон-живописец (басня) - Кузьмина Алина (Евраз НТМК)
- Паповоз (стихотворение) - Лепин Степан (Евраз НТМК)
- Лягушонок (акробатический номер) - Михонина Анна (Евраз НТМК)
- Самая снежная олимпиада (спортивно-танцевальная композиция) - МАДОУ «Радость» детский сад 196 (Евраз НТМК)
- Муха в бане (стихотворение) - Никитинская Арина (Евраз КГОК)
- Скакалки (цирковой номер) - Народный цирковой коллектив «Калейдоскоп» (Евраз КГОК)
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