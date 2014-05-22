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Финал детского конкурса «Звездочки Евраза 2014» в Нижнем Тагиле: уже в воскресенье!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Финал детского конкурса «Звездочки Евраза 2014» в Нижнем Тагиле: уже в воскресенье!

22 мая 2014, 10:55Общество
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