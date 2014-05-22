«Лапа в ладошке», или как избавиться от комплексов. Первые итоги тагильского проекта

В 14:00 в филиале библиотеки №18 (Черноисточинское шоссе, 49а) пройдет настоящий праздник, где участники проекта покажут небольшую инсценировку, а дети расскажут о том, чему научились за 3 месяца благодаря своим четвероногим друзьям.

Чтение вслух собакам - необычное направление терапии, которое активно развивается в Европе. Это работа по преодолению психоэмоциональных комплексов и социализации детей. Общение с животными оказывает благотворное влияние на человека, успокаивает и расслабляет, стимулирует к общению.

За это время ребята узнали, как нужно обращаться с животными, научились понимать их язык, угадывать настроение. Оказывается, у детей и собак много общего: и те и другие любят играть, гулять, шалить и даже проказничать, но умеют быть послушными. А вот читать четвероногие друзья не умеют, зато им нравится слушать стихи, сказки, рассказы.