«Мы помним и гордимся»: активисты Нижнего Тагила в гостях у ветерана ВОВ (ФОТО)

Молодогвардейцы принесли Нине Тимофеевне не только сладкие угощения, цветы, но и внимание, общение. Нина Тимофеевна с удовольствием общалась с молодежью, рассказывала о своем боевом прошлом.

Война застала Нину Тимофеевну молодой восемнадцатилетней девушкой. Но она сразу, не задумываясь, пошла в военкомат, чтобы защищать Родину. На протяжении всей войны была связистом, имеет боевые награды: Орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Ленинграда», «За победу над Германией». Участвовала в операциях «Дорога жизни», «Искра». Во время последней была сильно ранена, лежала в госпитале. Закончила войну старшим сержантом.

Нина Тимофеевна призывала молодое поколение, любить и гордиться своей Родиной. Перед уходом активисты закрепили на двери подъезда именную звезду, чтобы все знали – в этом доме живет Герой.

Фотографии предоставлены организацией «Молодая Гвардия Единой России»