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Опыт Нижнего Тагила распространяется на область: в городах появится больше камер видеофиксации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опыт Нижнего Тагила распространяется на область: в городах появится больше камер видеофиксации

22 мая 2014, 12:40Общество
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