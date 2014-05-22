Опыт Нижнего Тагила распространяется на область: в городах появится больше камер видеофиксации

Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал Юрий Демин, начальник ГИБДД в Свердловской области. Он отметил, что Нижний Тагил является передовиком в установке комплексов видеофиксации нарушений ПДД.

В этом городе запущено уже 19 из 20 запланированных рубежей, и водителям отправляются «письма счастья». В Нижнем Тагиле уникальная система – у камер очень высокое качество съемок. Например, камеры контролируют соблюдение ПДД на пешеходных переходах. При приближении система позволяет разглядеть даже пуговицу на одежде пешехода издание «Новый регион» цитирует главного гаишника региона.

Так, есть договоренность о приобретении еще 50 комплектов. По десять штук в Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, пять штук отдадут в Серов и остальные – на трассы области. Кроме того, на региональных и федеральных трассах продолжают работать 35 передвижных камер.

Специалисты отмечают, что с запуском комплексов, имеющих функцию фото- и видеосъемки, сотрудники ГИБДД начали отслеживать ситуацию на дорогах в онлайн-режиме, зная, что записи с данных камер являются автоматическим доказательством нарушения ПДД. С этого же времени уральские гаишники стали отправлять извещения о нарушениях лихачам и другим недобросовестным водителям.