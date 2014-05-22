Премия «Человек года 2014» на видео: первые репортажи городских СМИ (ВИДЕО)

20 мая во дворце культуры имени Окунева прошло вручение Премии «Человек года 2014» и около 700 гостей этого события одними из первых узнали имена победителей.

Напомним, фотоотчеты с мероприятия можно смотреть в разделе «Человек года».

А вот каким запомнилось это праздничное и патриотичное событие тагильским репортерам - можно увидеть в их материалах.

Репортаж НТТК «Телекон»