Премия «Человек года 2014» на видео: первые репортажи городских СМИ (ВИДЕО)
22 мая 2014, 17:00Общество
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Вот появились и первые отчетные видеорепортажи о Премии «Человек года 2014»!
20 мая во дворце культуры имени Окунева прошло вручение Премии «Человек года 2014» и около 700 гостей этого события одними из первых узнали имена победителей.
Напомним, фотоотчеты с мероприятия можно смотреть в разделе «Человек года».
А вот каким запомнилось это праздничное и патриотичное событие тагильским репортерам - можно увидеть в их материалах.
Репортаж НТТК «Телекон»
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